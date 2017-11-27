Лавров назвал абсолютной необходимостью сохранение целостности Сирии

Москва, 27 ноября. Сохранение территориальной целостности Сирии является абсолютной необходимостью, которая отражена в резолюции Совбеза ООН. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы смотрим на территориальную целостность Сирии как на абсолютную необходимость. Никто пока еще, и, я надеюсь, никогда, не скажет о том, что этот принцип подвергается сомнению. Он закреплен в резолюции СБ ООН», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, резолюция утверждает, что Сирия должна остаться суверенной, единой и территориально целостной. Все остальные вопросы, касающиеся будущего арабской республики, должны решать сами сирийцы.

Глава МИД России также подчеркнул, что работа в рамках ООН и переговорный процесс в Астане направлены на то, чтобы наладить прямой диалог между правительством Сирии и представителями оппозиции, передает «Интерфакс».

Напомним, что во вторник в Женеве стартует восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса. По словам спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, в декабре может состояться еще два раунда.