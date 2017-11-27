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Политика
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Политика
Центр примирения в Сирии призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября в Восточной Гуте
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    Центр примирения в Сирии призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября в Восточной Гуте

    20:05  27 Ноября 2017  /обновлено: 20:21  27 Ноября 2017
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    Центр примирения в Сирии призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября в Восточной Гуте

    Дамаск, 27 ноября. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал стороны конфликта ввести режим прекращения огня в зоне деэскалации «Восточная Гута». Об этом в понедельник заявил глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    «Центр по примирению враждующих сторон в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий призывает все конфликтующие стороны ввести 28 и 29 ноября «режим тишины» в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте», — отметил он.

    Центр примирения в Сирии призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября в Восточной Гуте

    По его словам, это позволит значительно снизить уровень напряженности в западной части «Восточной Гуты».

    Напомним, что зоны деэскалации были введены в Сирии по инициативе России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в арабской республике действуют четыре таких зоны: одна в Идлибе, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты, в пригороде Дамаска,  а четвертая — в провинции Даръа, возле границы с Иорданией.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #восточная гута #прекращение огня #центр примирения сторон
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