Центр примирения в Сирии призвал ввести режим тишины 28 и 29 ноября в Восточной Гуте

Дамаск, 27 ноября. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал стороны конфликта ввести режим прекращения огня в зоне деэскалации «Восточная Гута». Об этом в понедельник заявил глава Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«Центр по примирению враждующих сторон в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий призывает все конфликтующие стороны ввести 28 и 29 ноября «режим тишины» в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте», — отметил он.

По его словам, это позволит значительно снизить уровень напряженности в западной части «Восточной Гуты».

Напомним, что зоны деэскалации были введены в Сирии по инициативе России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в арабской республике действуют четыре таких зоны: одна в Идлибе, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты, в пригороде Дамаска, а четвертая — в провинции Даръа, возле границы с Иорданией.