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Сирия: США не предоставили доступ для доставки гумпомощи в лагерь «Эр-Рукбан»
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    Сирия: США не предоставили доступ для доставки гумпомощи в лагерь «Эр-Рукбан»

    20:08  27 Ноября 2017  /обновлено: 20:23  27 Ноября 2017
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    Сирия: США не предоставили доступ для доставки гумпомощи в лагерь Эр-Рукбар

    Москва, 27 ноября. Американская сторона все еще не предоставила международным организациям доступ для доставки гумпомощи в сирийский лагерь для беженцев «Эр-Рукбан». Об этом сообщил в понедельник глава российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Сергей Кураленко.

    «Несмотря на ранее проведенные консультации, до настоящего времени американской стороной доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» не предоставлен», — цитирует его слова министерство обороны Российской Федерации.

    Напомним, на прошлой неделе представители сирийской оппозиции рассказали о том, что гумпомощь в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на границе Сирии и Иордании, не была доставлена. Это связано с тем, что Соединенные Штаты Америки не передали в ООН согласие на отправку грузов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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