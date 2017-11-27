Сирия: США не предоставили доступ для доставки гумпомощи в лагерь «Эр-Рукбан»

Москва, 27 ноября. Американская сторона все еще не предоставила международным организациям доступ для доставки гумпомощи в сирийский лагерь для беженцев «Эр-Рукбан». Об этом сообщил в понедельник глава российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Сергей Кураленко.

«Несмотря на ранее проведенные консультации, до настоящего времени американской стороной доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» не предоставлен», — цитирует его слова министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе представители сирийской оппозиции рассказали о том, что гумпомощь в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», который расположен на границе Сирии и Иордании, не была доставлена. Это связано с тем, что Соединенные Штаты Америки не передали в ООН согласие на отправку грузов.