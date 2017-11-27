США изолировали в Сирии более 50 тысяч человек, нуждающихся в гумпомощи – МО РФ

Москва, 27 ноября. Военные силы США в Сирии создали территорию, на которой в изоляции оказались свыше 50 тысяч человек, нуждающихся в гуманитарной помощи. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Группировка США создала территорию, на которой находятся в изоляции по различным оценкам свыше 50 тысяч человек. Создан беспрецедентный случай длительного препятствования оказанию гуманитарной помощи нуждающимся людям», — сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что причиной изоляции стало закрытие американской стороной зоны более чем в 50 километров вокруг базы США в Эт-Танфе. При этом, как подчеркнули в министерстве обороны РФ, в лагере, где находятся тысячи беженцев, нет полноценного доступа к продуктам питания. Кроме того, беженцы не получают квалифицированной медицинской помощи, а дети не имеют возможности посещать уроки в школах.

США не открывают доступ в лагерь беженцев для представителей международных организаций, хотя на необходимость такого шага неоднократно указывалось во время консультаций с американской стороной, подчеркнули в Минобороны России.



