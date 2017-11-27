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Политика
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Украина
ВСУ создадут особое подразделение по рекомендации НАТО
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    ВСУ создадут особое подразделение по рекомендации НАТО

    20:08  27 Ноября 2017
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    ВСУ создадут особое подразделение по рекомендации НАТО

    Киев, 27 ноября. Министерство обороны Украины намерено создать отдельное подразделение, которое будет заниматься реформированием вооруженных сил страны с учетом рекомендаций НАТО. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Степан Полторак по итогам встречи с советниками Североатлантического альянса.

    «Полностью согласен с предложением определить должностное лицо, которое бы отчитывалось за процессы реформирования. Я уверен, что такой человек должен возглавлять отдельное подразделение и принимать серьезные решения» — пишет он в Facebook.

    ВСУ создадут особое подразделение по рекомендации НАТО

    По словам Полторака, Киев должен четко определить, какую армию он хочет построить в будущем, и придерживаться поставленной цели.

    Напомним, что Украина начала активное сближение с НАТО после государственного переворота в 2014 году. Североатлантический альянс всячески поддерживает Киев в его стремлении наладить сотрудничество, однако отказывается официально принимать Украину в состав военного блока.

    Автор: Геннадий Плющев
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