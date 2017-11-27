ВСУ создадут особое подразделение по рекомендации НАТО

Киев, 27 ноября. Министерство обороны Украины намерено создать отдельное подразделение, которое будет заниматься реформированием вооруженных сил страны с учетом рекомендаций НАТО. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Степан Полторак по итогам встречи с советниками Североатлантического альянса.

«Полностью согласен с предложением определить должностное лицо, которое бы отчитывалось за процессы реформирования. Я уверен, что такой человек должен возглавлять отдельное подразделение и принимать серьезные решения» — пишет он в Facebook.

По словам Полторака, Киев должен четко определить, какую армию он хочет построить в будущем, и придерживаться поставленной цели.

Напомним, что Украина начала активное сближение с НАТО после государственного переворота в 2014 году. Североатлантический альянс всячески поддерживает Киев в его стремлении наладить сотрудничество, однако отказывается официально принимать Украину в состав военного блока.