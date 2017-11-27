Лавров оценил настрой американского посла в России

Москва, 27 ноября. Российская сторона видит конструктивный настрой посла Соединенных Штатов Америки в Москве Джона Хантсмана. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам Лаврова, ему удалось подробно поговорить с американским дипломатом. Однако Москва не следит за поведением новых послов.

«Исходим из того, что посол направлен от любой страны, чтобы в государстве, где он аккредитован, стремиться находить точки соприкосновения и развивать теплые, добрые и самое главное взаимовыгодные отношения. Пока мы видим конструктивный настрой посла Джона Хантсмана», — отметил глава МИД РФ в интервью изданию «Интерфакс».

Он также выразил надежду на то, что в Соединенных Штатах возобладает стремление извлекать выгоду.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман рассчитывает, что Москва и Вашингтон смогут выйти новый уровень дружеских отношений.