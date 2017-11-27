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Сирия: Богданов обсудил с Джамилем встречу оппозиции в Эр-Рияде
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    Сирия: Богданов обсудил с Джамилем встречу оппозиции в Эр-Рияде

    20:21  27 Ноября 2017
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    Сирия: Богданов обсудил с Джамилем встречу оппозиции в Эр-Рияде

    Москва, 27 ноября. Специальный представитель президента России Владимира Путина по Ближнему Востоку Михаил Богданов провел встречу с главой московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамилем. Соответствующая информация размещена на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    «Состоялось подробное обсуждение итогов встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде, включая формирование представительной делегации от оппозиции для переговоров под эгидой ООН в Женеве с делегацией правительства Сирийской Арабской Республики по вопросам достижения политического урегулирования в Сирии», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

    Напомним, в столице Саудовской Аравии 22-23 ноября состоялась встреча посланников оппозиции Сирии. Участвовавшие во встречи представители оппозиции, договорились об окончательном составе делегации, которая отправится на женевские переговоры 28 ноября.

    В состав делегации входят 36 человек. Как ранее сообщил Кадри Джамиль, все решения, принимаемые делегацией от оппозиции Сирии в Женеве, будут приниматься на основе 70% голосов участников. Он отметил, что потребуется согласие как минимум двух третей посланников оппозиции, чтобы то или иное решение было поддержано всей делегацией.

    Джамиль также сообщил, что не считает, что единая делегация от оппозиции способна представлять абсолютно все слои многонационального сирийского общества. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #мид рф #богданов #женева
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