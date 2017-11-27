Володин в Саратове реализует уникальный благотворительный проект

Саратов, 27 ноября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин планирует до конца 2017 года перечислить из своей благотворительной программы 10 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома в Саратове для переселения граждан из аварийного жилья.

«Я планирую до конца года из своей благотворительной программы выделить 10 миллионов рублей. Было бы хорошо, если еще 9-10 человек подставили нам плечо. В Саратове немало состоятельных людей… Все деньги будут использоваться абсолютно прозрачно», — приводит РИА Новости заявление Володина.

Ранее спикер Госдумы сообщил, что в Саратове планируется реализовать уникальный благотворительный проект — возвести многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья, используя только спонсорские средства и пожертвования.

Постройка такого дома сделает возможным расселение сразу 21 дома барачного типа в поселке Елшанка города Саратова. Здание планируют возвести на части территории городской поликлиники №9, всего в доме смогут жить 226 семей.

Володин также отметил, что, возможно, в здании также разместится поликлиника, а на месте старых домов в Елшанке будет разбит парк. Завершение реализации проекта намечено на 2019 год.