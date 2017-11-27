Сирия: Турция объявила о скором начале операции в городе Африн

Анкара, 27 ноября. Турецкая армия планирует вскоре начать военную операцию в районе сирийского города Африн. Об этом журналистам сообщил в понедельник министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Кто знает, завтра или даже раньше», — ответил турецкий политик на соответствующий вопрос.

Сейчас Африн контролируют ополченцы из прокурдских «Отрядов народной самообороны Сирии» (YPG), которых Анкара считает террористами.

Напомним, ранее стало известно о том, что армия Турции заняла сразу два плацдарма в провинциях Идлиб и Алеппо (на границах города Африн).

Непосредственно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что оружие, которые действующие на территории Сирийской Арабской Республики курды получают от Соединенных Штатов Америки, якобы передается боевикам из «Рабочей партии Курдистана» (РПК).