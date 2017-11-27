Киев обвинил Совет Европы в пророссийском лоббировании

Киев, 27 ноября. Совет Европы активирует «мощные силы», чтобы вернуть делегацию России в ПАСЕ, откуда она вышла после того, как Москву лишили права голоса. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее выступление главы СЕ Турбьерна Ягланда.

«Открытые и четкие сигналы такого высокого должностного лица, как генсек, является игрой на максимальное поднятие ставок. Для Украины это означает, что в бой за Россию открыто включились мощные силы», — отметил он.

По словам Кулебы, Украина, несмотря на позицию Ягланда, и дальше готова «отстаивать интересы Совета Европы». При этом он обвинил руководство СЕ в том, что оно активно лоббирует идею возвращения России в ПАСЕ.

Ранее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что российская делегация не может вернуться в ПАСЕ, пока не будет восстановлена территориальная целостность украинского государства. Это стало реакцией на слова Ягланда о том, что России следует возобновить работу в составе Парламентской ассамблеи Европы, поскольку это будет отвечать как интересам россиян, так и интересам европейцев.