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Политика
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Политика
В Госдуме объяснили обострение в Донбассе попыткой США «напакостить» РФ перед выборами
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    В Госдуме объяснили обострение в Донбассе попыткой США «напакостить» РФ перед выборами

    20:16  27 Ноября 2017
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    В Госдуме назвали обострение в Донбассе стремлением США «напакостить» РФ накануне выборов

    Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» наступление ВСУ в Донбассе, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил, что на Западе, с одной стороны, хотят пересмотра минских соглашений, а с другой — добиваются вмешательства России в конфликт, чтобы «напакостить» ей перед выборами.

    Российский депутат отметил, что минские соглашения уже давно не работают.

    «Я не думаю, что то, что было предпринято ВСУ, можно назвать мощным зимним наступлением, потому что его нельзя вести силами одной роты и без серьезной поддержки тяжелой техники. Это, скорее, стремление прощупать пределы возможного нарушения минских соглашений, либо движение к их отмене. На Западе уже говорят, что минские соглашения были неправильными, потому что были навязаны Украине в минуту ее слабости, когда были котлы, и у Порошенко не было другого выбора — он подписался. Поэтому сейчас говорят, что надо пересматривать, при этом забывают как минимум два обстоятельства. Что минские соглашения закреплены решением Совета безопасности ООН с одной стороны. А с другой — минские соглашения — это единственное, что сейчас сохраняет хотя бы территориальную целостность Украины, вернее — того, что от нее осталось», — сказал парламентарий.

    Такая недальновидная политика, по мнению Вячеслава Никонова, отражает обострение напряженности, связанной и с внутриполитической ситуацией на Украине.

    «А в более широком контексте — не надо преувеличивать субъектность Украины и ее инициативность в принятии тех или иных политических решений. Для меня очевидно, что США имеют очень большие планы по дестабилизации ситуации в связи с предстоящими российскими выборами. Готовится «большое вмешательство России». В Вашингтоне понимают, что серьезно повлиять на российские выборы не получится, но напакостить — план существует. И в числе пунктов, как можно напакостить, обострение ситуации в Донбассе стоит вторым или третьим после санкций, которые по расписанию США должны последовать в течение месяца-двух», — добавил депутат Госдумы.  

    Автор: Марина Степанова
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