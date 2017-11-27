В Госдуме объяснили обострение в Донбассе попыткой США «напакостить» РФ перед выборами

Обсуждая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» наступление ВСУ в Донбассе, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил, что на Западе, с одной стороны, хотят пересмотра минских соглашений, а с другой — добиваются вмешательства России в конфликт, чтобы «напакостить» ей перед выборами.

Российский депутат отметил, что минские соглашения уже давно не работают.

«Я не думаю, что то, что было предпринято ВСУ, можно назвать мощным зимним наступлением, потому что его нельзя вести силами одной роты и без серьезной поддержки тяжелой техники. Это, скорее, стремление прощупать пределы возможного нарушения минских соглашений, либо движение к их отмене. На Западе уже говорят, что минские соглашения были неправильными, потому что были навязаны Украине в минуту ее слабости, когда были котлы, и у Порошенко не было другого выбора — он подписался. Поэтому сейчас говорят, что надо пересматривать, при этом забывают как минимум два обстоятельства. Что минские соглашения закреплены решением Совета безопасности ООН с одной стороны. А с другой — минские соглашения — это единственное, что сейчас сохраняет хотя бы территориальную целостность Украины, вернее — того, что от нее осталось», — сказал парламентарий.

Такая недальновидная политика, по мнению Вячеслава Никонова, отражает обострение напряженности, связанной и с внутриполитической ситуацией на Украине.