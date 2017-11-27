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Политика
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Политика
Постпредом Великобритании при ООН впервые стала женщина
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    Постпредом Великобритании при ООН впервые стала женщина

    19:31  27 Ноября 2017
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    Постпредом Великобритании при ООН впервые стала женщина

    Лондон, 27 ноября. Новым постоянным представителем Великобритании при ООН впервые стала женщина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

    Речь идет о бывшем после Великобритании в Афганистане Карен Пирс.

    «Карен Пирс, в настоящий момент являющаяся генеральным директором по политическим вопросам в министерстве иностранных дел... назначена новым постоянным представителем Соединенного Королевства при ООН», — указано в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Пенни Мордон была назначена на пост министра по вопросам международного развития Великобритании. Она сменила Прити Пател, которая ушла в отставку после того, как оказалась в центре громкого политического скандала.

    Автор: Алексей Громов
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    #оон #британия
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