Постпредом Великобритании при ООН впервые стала женщина

Лондон, 27 ноября. Новым постоянным представителем Великобритании при ООН впервые стала женщина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Речь идет о бывшем после Великобритании в Афганистане Карен Пирс.

«Карен Пирс, в настоящий момент являющаяся генеральным директором по политическим вопросам в министерстве иностранных дел... назначена новым постоянным представителем Соединенного Королевства при ООН», — указано в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Delighted to announce @KarenPierce22 is moving to @UKUN_NewYork as our new Permanent Representative of the United Kingdom to the UN, becoming Britain's first ever female ambassador to the @UN https://t.co/EGxFq5wnbZ pic.twitter.com/Ya4l7mnqCV — Foreign Office ???????? (@foreignoffice) November 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Пенни Мордон была назначена на пост министра по вопросам международного развития Великобритании. Она сменила Прити Пател, которая ушла в отставку после того, как оказалась в центре громкого политического скандала.