Турция изменит систему «свой – чужой» на закупаемых у России С-400

Анкара, 27 ноября. Зенитные ракетные комплексы С-400, которые Россия поставит Турции, не несут угрозы для НАТО, потому что на них будет изменена система распознавания «свой-чужой». Об этом заявил глава военного ведомства Турции Нуреттин Джаникли.

«В той системе С-400, которую поставят в Турцию в 2019 году, изменится система «свой-чужой». Для НАТО здесь не будет угрозы», — цитируют Джаникли турецкие СМИ.

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку российских систем С-400 в Турцию. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона уже внесла первый взнос за поставку вооружения. Отметим, общая сумма контракта, заключенного Россией и Турцией, превышает два миллиарда долларов.

С-400 — это ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для поражения всех существующих видов воздушно-космического нападения.

Отметим, ранее США заявили, что Турцию могут оставить без доступа к технологиям НАТО, если Анкара закупит российские С-400.

Кроме того, Вашингтон пообещал ввести ограничения по закупке американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если сделка между Москвой и Анкарой состоится.