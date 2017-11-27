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Турция изменит систему «свой – чужой» на закупаемых у России С-400
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    Турция изменит систему «свой – чужой» на закупаемых у России С-400

    19:45  27 Ноября 2017
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    Турция изменит систему «свой – чужой» на закупаемых у России С-400

    Анкара, 27 ноября. Зенитные ракетные комплексы С-400, которые Россия поставит Турции, не несут угрозы для НАТО, потому что на них будет изменена система распознавания «свой-чужой». Об этом заявил глава военного ведомства Турции Нуреттин Джаникли.

    «В той системе С-400, которую поставят в Турцию в 2019 году, изменится система «свой-чужой». Для НАТО здесь не будет угрозы», — цитируют Джаникли турецкие СМИ.

    Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку российских систем С-400 в Турцию. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона уже внесла первый взнос за поставку вооружения. Отметим, общая сумма контракта, заключенного Россией и Турцией, превышает два миллиарда долларов.

    С-400 — это ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для поражения всех существующих видов воздушно-космического нападения.  

    Турция изменит систему «свой – чужой» на закупаемых у России С-400

    Отметим, ранее США заявили, что Турцию могут оставить без доступа к технологиям НАТО, если Анкара закупит российские С-400.

    Кроме того, Вашингтон пообещал ввести ограничения по закупке американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если сделка между Москвой и Анкарой состоится.  

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #турция #с-400 #закупка
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