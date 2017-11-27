Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал абсолютной необходимостью сохранение целостности Сирии
Политика
Делегация Дамаска может прибыть в Женеву в ближайшее время — Де Мистура
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Делегация Дамаска может прибыть в Женеву в ближайшее время — Де Мистура

    19:21  27 Ноября 2017
    517

    Делегация Дамаска может прибыть в Женеву в ближайшее время — Де Мистура

    Нью-Йорк, 27 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ожидает, что делегация правительства Сирии прибудет на переговоры в Женеву в ближайшее время. Об этом он заявил, выступая в Совбезе ООН.

    По его словам, сирийские власти предупредили, что не смогут приехать в Женеву в понедельник, однако их визит состоится «в ближайшее время».

    Делегация Дамаска может прибыть в Женеву в ближайшее время — Де Мистура

    Напомним, что 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд переговоров по политическому урегулированию сирийского вооруженного конфликта. Де Мистура ранее отмечал, что в декабре может состояться еще два раунда при условии содействия со стороны сирийской оппозиции.

    На прошлой неделе состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани в Сочи. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и меры урегулирования сирийского кризиса.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #де мистура #женева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть