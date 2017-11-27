Делегация Дамаска может прибыть в Женеву в ближайшее время — Де Мистура

Нью-Йорк, 27 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ожидает, что делегация правительства Сирии прибудет на переговоры в Женеву в ближайшее время. Об этом он заявил, выступая в Совбезе ООН.

По его словам, сирийские власти предупредили, что не смогут приехать в Женеву в понедельник, однако их визит состоится «в ближайшее время».

Напомним, что 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд переговоров по политическому урегулированию сирийского вооруженного конфликта. Де Мистура ранее отмечал, что в декабре может состояться еще два раунда при условии содействия со стороны сирийской оппозиции.

На прошлой неделе состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани в Сочи. Стороны обсудили вопросы борьбы с терроризмом и меры урегулирования сирийского кризиса.