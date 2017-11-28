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Новости Сирии
Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    7:00  28 Ноября 2017
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    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 28 ноября. САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ1 удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре; САА успешно продвигается в Джобаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам».

    «Исламское государство»: удерживает позиции в районе населенных пунктов Аль-Ашара, Даблан и Креби в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в населенном пункте Аштане провинции Хама.

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Как сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar, в результате боестолкновений в пригороде столицы Сирии Джобаре правительственные войска ликвидировали десятки боевиков группировки «Файлак ар-Рахман», а также взяли под свой контроль несколько зданий. Отмечается, что в настоящее время наступательная операция САА продолжается.

    Напомним, кроме «Файлак ар-Рахман», в районе Восточная Гута действуют еще несколько вооруженных группировок: «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и другие, а также террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам». Несмотря на то, что ранее здесь была создана зона деэскалации и установлен режим прекращения огня, последнее время замечается активизации боевых действий боевиков против правительственных войск. Эксперты связывают это с желанием некоторых стран, поддерживающих эти группировки, сорвать процесс мирного урегулирования сирийского конфликта.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Правительственные войска обстреляли позиции «Сирийской свободной армии». Как передает Al Masdar, САА произвела обстрел позиций ССА, находящихся в непосредственной близости от города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции. По информации источника, это была вынужденная ответная мера сирийской армии на участившиеся в последнее время атаки вооруженных группировок «Сирийской свободной армии».    

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Исламского государства», террористы стали меньше доверять средствам связи и осуществляют передачу указаний в письменном виде через посыльных. Так, есть данные, что для этих целей один из боевиков прибыл с территории Ирака на позиции ИГ в районе населенного пункта Хаджин.

    Telegram-канал @Alqalaam пишет, что группировка «Исламского государства» в несколько сотен человек всеми силами пытается удержать свои позиции в районе населенных пунктов Аль-Ашара, Даблан и Креби. Однако, как отмечает источник, террористы испытывают острую нехватку в живой силе.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте информацию о том, что правительственные войска атаковали «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции. Целью обстрела были позиции террористического альянса в районе города Хан-Шейхун. Сведения о потерях со стороны боевиков уточняются.

    Провинция Хама

    Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

    Как сообщает местный источник Федерального агентства новостей (ФАН), подразделениями САА был ликвидирован один из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мааз. Telegram-канал @NovostiDamask опубликовал фотоподтверждение этой информации, уточняя, что это случилось в районе деревни Мустариха.

    Как сообщает источник в Telegram (@SRNN2011), боевики группировки «Лива-аль-Мухаджирин валь-Ансар» («Бригада переселенцев и помощников»), ранее аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой»1, отказались прибыть в район западнее Мустарихи для участия в боях «Хайят Тахрир аш-Шам» с сирийской правительственной армией. По той же информации, из-за разногласий между группировок внутри террористического альянса произошло боестолкновение в районе населенного пункта Кафер-Небель.    

    Одновременно с этим, «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает бои с «Исламским государством»1, сообщает источник в Twitter @QalaatAlMudiq. По его данным, наиболее ожесточенные бои в данный момент идут в районе населенного пункта Аштане.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #дейр-эз-зор #идлиб
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