Сирия новости 28 ноября 07.00: САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ* удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 28 ноября. САА ликвидировала полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам»; террористы ИГ1 удерживают Аль-Ашару в Дейр-эз-Зоре; САА успешно продвигается в Джобаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство»: удерживает позиции в районе населенных пунктов Аль-Ашара, Даблан и Креби в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в населенном пункте Аштане провинции Хама.

Провинция Дамаск

Как сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar, в результате боестолкновений в пригороде столицы Сирии Джобаре правительственные войска ликвидировали десятки боевиков группировки «Файлак ар-Рахман», а также взяли под свой контроль несколько зданий. Отмечается, что в настоящее время наступательная операция САА продолжается.

Напомним, кроме «Файлак ар-Рахман», в районе Восточная Гута действуют еще несколько вооруженных группировок: «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и другие, а также террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам». Несмотря на то, что ранее здесь была создана зона деэскалации и установлен режим прекращения огня, последнее время замечается активизации боевых действий боевиков против правительственных войск. Эксперты связывают это с желанием некоторых стран, поддерживающих эти группировки, сорвать процесс мирного урегулирования сирийского конфликта.

Провинция Алеппо

Правительственные войска обстреляли позиции «Сирийской свободной армии». Как передает Al Masdar, САА произвела обстрел позиций ССА, находящихся в непосредственной близости от города Аль-Баб, расположенного на северо-востоке провинции. По информации источника, это была вынужденная ответная мера сирийской армии на участившиеся в последнее время атаки вооруженных группировок «Сирийской свободной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Исламского государства», террористы стали меньше доверять средствам связи и осуществляют передачу указаний в письменном виде через посыльных. Так, есть данные, что для этих целей один из боевиков прибыл с территории Ирака на позиции ИГ в районе населенного пункта Хаджин.

Telegram-канал @Alqalaam пишет, что группировка «Исламского государства» в несколько сотен человек всеми силами пытается удержать свои позиции в районе населенных пунктов Аль-Ашара, Даблан и Креби. Однако, как отмечает источник, террористы испытывают острую нехватку в живой силе.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте информацию о том, что правительственные войска атаковали «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции. Целью обстрела были позиции террористического альянса в районе города Хан-Шейхун. Сведения о потерях со стороны боевиков уточняются.

Провинция Хама

Как сообщает местный источник Федерального агентства новостей (ФАН), подразделениями САА был ликвидирован один из полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мааз. Telegram-канал @NovostiDamask опубликовал фотоподтверждение этой информации, уточняя, что это случилось в районе деревни Мустариха.

Как сообщает источник в Telegram (@SRNN2011), боевики группировки «Лива-аль-Мухаджирин валь-Ансар» («Бригада переселенцев и помощников»), ранее аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой»1, отказались прибыть в район западнее Мустарихи для участия в боях «Хайят Тахрир аш-Шам» с сирийской правительственной армией. По той же информации, из-за разногласий между группировок внутри террористического альянса произошло боестолкновение в районе населенного пункта Кафер-Небель.

Одновременно с этим, «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает бои с «Исламским государством»1, сообщает источник в Twitter @QalaatAlMudiq. По его данным, наиболее ожесточенные бои в данный момент идут в районе населенного пункта Аштане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)