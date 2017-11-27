Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп предложил шуточный конкурс на звание самого бесчестного СМИ США.

Среди вероятных кандидатов на это сомнительное звание Трамп назвал американские телеканал CNN, известный своими регулярными нападками на хозяина Белого дома.

«Мы должны организовать конкурс, какие из ТВ сетей, включая CNN и не включая Fox, самые бесчестные, коррумпировованные и искаженные в своем политическом освещении вашего любимого президента (то есть меня). Они и так все плохи», — пишет Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, победитель конкурса получит приз «Фейковые новости». Напомним, что Дональд Трамп подвергается резкой критике со стороны либерально настроенной прессы, начиная с момента своего вступления в должность. Американский президент неоднократно обвинял многие СМИ, в том числе телеканал CNN, во лжи и даже ввел специальный термин «Фейковые новости», который обозначает заведомо недостоверные информационные сообщения, распространяемые в угоду той или иной политической линии.