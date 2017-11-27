Сирия, 27 ноября. Сирийская армия пробивает оборону боевиков вблизи оккупированных Голанских высот; элитное спецподразделение САА направляется в юго-восточный Дейр-эз-Зор для заключительной битвы с ИГИЛ1; боевики пять раз нарушили перемирие в зонах деэскалации. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Прорыв САА вблизи Голанских высот

Сирийская арабская Армия (ССА) совершила крупный прорыв вблизи оккупированных Голанских высот, захватив несколько объектов «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с 42-й бригадой 4-й дивизии и 7-й танковой дивизией военнослужащие армии Башара Асада прорвали линии фронта «Тахрир аш-Шам» на стратегическом холме Таль-Бардайя, захватив объекты после короткого боя сегодня днем.

Как сообщил военный источник в Дамаске, правительственные войска окружили Таль-Бардайю с нескольких осей, заняв выгодное положение, чтобы захватить вершину холма и восстановить контроль над населенным пунктом Магер Аль-Маир.

Источник добавил, что, по крайней мере, десять боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» были нейтрализованы в результате наступления САА.

Нарушение перемирия в зонах деэскалации

Пять нарушений договоренности о прекращении боевых действий в зонах деэскалации зафиксировал Российский координационный центр в Хмеймиме за последние сутки.

Базирующиеся в Восточной Гуте Дамаска вооруженные группировки открыли минометный огонь и атаковали ракетными снарядами квартал Аль-Мидан на юге Дамаска. В результате действий боевиков четыре человека получили ранения.

Накануне центр «Хмеймим» сообщил о наличии боевиков «Джебхат ан-Нусры» в зоне деэскалации на юге Сирии. В сообщении отмечалось, что так называемая «вооруженная оппозиция» не предпринимает никаких мер против террористической группировки, атаковавшей на прошлой неделе электростанцию в районе Хирбет-Газале в провинции Даръа.

Также сообщается, что за прошедшие сутки были достигнуты две договоренности о прекращении огня — поселок Сисна и селение Мушрифа в провинции Алеппо присоединятся к режиму прекращения боевых действий в Сирии.

Решающая битва с ИГИЛ

Элитная группа «Тарма» спецподразделения «Силы Тигра» отправилась в юго-восточную часть провинции Дейр-эз-Зор после короткого развертывания сил в северо-восточной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Как сообщает военный источник в Дамаске, группе «Тарма» был отдан приказ помочь сирийским подразделениям, уже участвующим в продолжающемся сражении против «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) около стратегического приграничного города Абу-Кемаль.

Изначально бойцы «Тарма» получили приказ отправиться в Дейр-эз-Зор, однако были перенаправлены в провинцию Хама. От боевиков «самопровозглашенного халифата», вклинившихся между пустынями Ирака и Сирии, сирийская армия надеется избавиться уже к Новому году.

1 Организация запрещена на территории РФ.