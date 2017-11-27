Молодая москвичка умерла от отравления неизвестным ядом после ужина с роллами

Москва, 27 ноября. Жительница российской столицы скончалась после ужина с японскими роллами. Смерть наступила в результате действия неизвестно яда.

Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что жертвой оказалась 25-летняя москвичка. Как стало известно, девушка и ее молодой человек заказали в Интернете японские роллы. Пара поужинала ими. Молодые люди также употребляли вино.

После свидания состояние здоровья девушки резко ухудшилось. Пострадавшая была госпитализирована с отравлением ядом, после чего у нее развились полиорганная недостаточность и сепсис, из-за чего она скончалась.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, передает агентство «Ридус».

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге двухлетняя девочка впала в кому после отравления этанолом.