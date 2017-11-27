Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США
Весь мир
Перевозивший расплавленную серу поезд сошел с рельсов в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Перевозивший расплавленную серу поезд сошел с рельсов в США

    19:07  27 Ноября 2017
    43

    Перевозивший расплавленную серу поезд сошел с рельсов в США

    Вашингтон, 27 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения поезда в штате Флорида. Об этом в понедельник сообщили американские СМИ.

    Инцидент произошел в районе города Лейкленд. Согласно предварительным данным, с рельсов сошли девять вагонов, в которых перевозилась расплавленная сера.

    Как передает издание «Аргументы и факты», в результате аварии никто не пострадал, однако была зафиксирована утечка химикатов.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Сингапура.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #поезд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть