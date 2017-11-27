Перевозивший расплавленную серу поезд сошел с рельсов в США

Вашингтон, 27 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения поезда в штате Флорида. Об этом в понедельник сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в районе города Лейкленд. Согласно предварительным данным, с рельсов сошли девять вагонов, в которых перевозилась расплавленная сера.

Как передает издание «Аргументы и факты», в результате аварии никто не пострадал, однако была зафиксирована утечка химикатов.

TRAIN DERAILMENT in Lakeland, Florida. Molten sulfur is leaking but no injuries. Latest details here: https://t.co/7LbfRwzedF @WPTV #breakingnews pic.twitter.com/lH9qjWxuvP — Mike Trim WPTV (@MikeTrimWPTV) November 27, 2017

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о том, что 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Сингапура.