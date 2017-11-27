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ВСУ все «контролируют»: глава Минобороны Украины рассказал о визите в Донбасс
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    ВСУ все «контролируют»: глава Минобороны Украины рассказал о визите в Донбасс

    19:31  27 Ноября 2017
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    ВСУ все «контролируют»: глава Минобороны Украины рассказал о визите в Донбасс

    Киев, 27 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак побывал в зоне военной операции в Донбассе и заявил о том, что ВСУ якобы полностью контролируют ситуацию там.

    Он отметил, что, оказывается, украинские военные имеют достаточно сил и средств в регионе, чтобы справляться со своими задачами.

    «Ситуация, которая сегодня сложилась на востоке нашего государства, полностью контролируется военными. Тех сил и средств, которые привлечены, достаточно, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед вооруженными силами Украины по защите суверенитета и территориальной целостности государства», — приводит официальный сайт украинского ведомства комментарий Полторака.

    Полторак посетил Донбасс 25 ноября, он выслушал доклад о ситуации в районе, а также наградил военнослужащих украинской армии различными наградами.

    ВСУ все «контролируют»: глава Минобороны Украины рассказал о визите в Донбасс

    Отметим, информация, регулярно поступающая с территории Донбасса, полностью опровергает заявление украинского министра.

    Так только за минувшие сутки более двадцати населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелу со стороны ВСУ.
    По мирным жителям было выпущено более 720 артиллерийских снарядов. При этом огонь по городам и селам Донбасса вели в том числе гаубицы калибра 122 мм и минометы калибром 120 и 82 мм — использование такого вооружения запрещено минскими соглашениями.

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #украина #полторак #контроль
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