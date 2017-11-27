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Политика
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Захарченко объяснил, как ответит ДНР на захват двух сел ВСУ
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    Захарченко объяснил, как ответит ДНР на захват двух сел ВСУ

    18:56  27 Ноября 2017
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    Захарченко объяснил, как ответит ДНР на захват двух сел ВСУ

    Донецк, 27 ноября. Донецкая народная республика даст симметричный ответ на недавний захват ВСУ позиций в зоне между двумя противоборствующими сторонами. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

    По его словам, в ДНР «хорошо помнят древний принцип «нет предела совершенству» и, взяв его на вооружение, также начнут совершенствовать позиции своей армии. 

    Захарченко напомнил, как отреагировала ОБСЕ на захват двух сел украинскими силовиками. В организации заявили, что действия Киева являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны и не нарушают минских соглашений.

    Глава ДНР заверил, что ответ будет симметричными.

    «И пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству», — подчеркнул он, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

    Как сообщало ранее издание «Утро.Ру», советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал подробности провальной атаки украинских военных под Луганском.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс #захарченко
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