Донецк, 27 ноября. Донецкая народная республика даст симметричный ответ на недавний захват ВСУ позиций в зоне между двумя противоборствующими сторонами. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, в ДНР «хорошо помнят древний принцип «нет предела совершенству» и, взяв его на вооружение, также начнут совершенствовать позиции своей армии.

Захарченко напомнил, как отреагировала ОБСЕ на захват двух сел украинскими силовиками. В организации заявили, что действия Киева являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны и не нарушают минских соглашений.

Глава ДНР заверил, что ответ будет симметричными.

«И пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству», — подчеркнул он, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Как сообщало ранее издание «Утро.Ру», советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал подробности провальной атаки украинских военных под Луганском.