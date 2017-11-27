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Немецкий режиссер Сена назвал Путина ведущим европейским политиком
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    Немецкий режиссер Сена назвал Путина ведущим европейским политиком

    20:00  27 Ноября 2017
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    Немецкий режиссер Сена назвал Путина ведущим европейским политиком

    Берлин, 27 ноября. Немецкий режиссер Бернардо Сена присоединился к общественному движению «Команда Путина», созданному в поддержу президента России. Кинематографист назвал российского лидера ведущим европейским политиком.

    Напомним, что движение «Команда Путина» было организовано форвардом «Вашингтон Кэпиталз» (входит в Национальную хоккейную лигу) Александром Овечкиным.

    Немецкий режиссер Сена назвал Путина ведущим европейским политиком

    «Я создал Putin Team, чтобы объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее», — приводятся его слова на официальном сайте Putin Team.

    Отметим, что к движению уже присоединились многие известные люди, среди которых оказались хоккеист Илья Ковальчук, певец Николай Басков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк, режиссер Федор Бондарчук и исполнительница, занявшая второе место на «Евровидении-2015», Полина Гагарина.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #putin team #бернардо сена
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