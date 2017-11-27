МИД РФ объяснил причины выдворения из страны польского историка

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение о высылке из страны сотрудника Института национальной памяти Польши Генриха Глембоцкого.

Дипломат напомнила о том, что в октябре 2017 года польская сторона выслала российского ученого. Речь идет о профессоре Новосибирского государственного технического университета Дмитрии Карнаухове.

«11 октября сего года польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Г. Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — отметила Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на то, что решение о выдворении из РФ Глембоцкого принималось не в Кремле.