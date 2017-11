Россия и Китай придумали, как прервать гегемонию доллара США

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Адама Гэрри BRICS countries in plans to create new international gold market («Страны БРИКС планируют создать новый международный рынок золота»), опубликованной на портале The Duran.

Россия и Китай продвигают новые методы обмена золота, которые бросят вызов традиционной западной гегемонии на этом крайне важном для мировой экономики рынке.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что страны БРИКС в настоящее время обсуждают вопрос о создании новой системы торговли золотом, которая полностью отделена и независима от существующих систем, используемых в Западной Европе. Среди всех стран БРИКС Россия и Китай являются двумя крупнейшими покупателями золота в мире — они входят в десятку крупнейших мировых держав по запасам золота, а Индия лишь немного отстает от них. Было очевидно, что рано или поздно БРИКС захочет взять торговые механизмы в свои руки.

«Традиционная торговая система, базирующаяся в Лондоне и частично в швейцарских городах, становится менее актуальной по мере появления новых торговых центров, прежде всего в Индии, Китае и Южной Африке. Мы обсуждаем возможность установления единой системы торговли золотом как внутри БРИКС, так и на уровне двусторонних контактов стран-участниц», — заявил Сергей Шевцов.

Банк России уже подписал с Китаем соглашение о создании двусторонней системы торговли золотом, которая должна начать функционировать в 2018 году.

Новая система торговли золотом БРИКС станет еще одним ударом по западному контролю над глобальным обменом валюты, драгоценными металлами и будет оспаривать статус доллара в качестве глобальной резервной валюты, а также стандартной валюты международного обмена.

Сегодня премьер-министр и вице-премьер России приняли участие в официальном визите российской делегации в Китай, где обе страны подписали соглашения о расширении двусторонней торговли в национальных валютах и постепенном отказе от использования доллара США в качестве стандартной валюты транзакций.

Летом 2017 года президенты России и Китая провели большую встречу высокопоставленных представителей правительства и частного сектора из обеих стран. Были подписаны десятки соглашений, в том числе двусторонняя торговля в национальных валютах.

Сегодня заместитель премьер-министра России Сергей Приходько прокомментировал ход этих договоренностей.

«В настоящее время финансовые регуляторы двух стран работают над расширением двустороннего соглашения о валютном обмене на следующие три года. В 2016 году доля национальных валют в платежах за экспорт российских товаров и услуг составила 13%, импорт — 16%. В первом квартале 2017 года эти цифры выросли до 16% и 18% соответственно», — сказал Сергей Приходько.

Страны всего мира, включая Турцию, Венесуэлу и Иран, постепенно начинают торговать в национальных валютах или в китайских юанях, сила доллара США как стандартной торговой и резервной валюты активно и открыто подрывается Китаем, Россией и их торговыми партнерами. Это, конечно, совершенно законно, поскольку страны имеют полное право торговать в любой валюте, которой захотят. Они могут даже использовать бартер в качестве средства обмена, что Иран иногда по-прежнему делает с Россией.

Этот год стал переломным моментом для «дедолларизации» мировой торговли. Готовность Китая продавать нефтяные фьючерсы в юанях, легкая конвертируемость юаня в золото на Шанхайских и Гонконгских золотых биржах, многочисленные двусторонние соглашения, подписанные с Китаем и его партнерами для торговли в национальных валютах, создание принципиально новой валюты и криптовалюты БРИКС — все это медленно, но верно сдвигает доллар с его доминирующей позиции.

Эти перемены в экономике имеют и геополитические последствия, которые уже ощущаются за пределами валютных рынков.

США уже неоднократно провоцировали Китай, отправляя свои эсминцы на плавание в Южно-Китайское море. В ответ на американское присутствие в Южно-Китайском море, Пекин перебросил туда фрегат, вертолет и два истребителя, чтобы перехватить американские судна. Китай также выступил с серьезным предупреждением в адрес Соединенных Штатов от дальнейших провокаций.

«Поведение американского эсминца нарушило китайское законодательство и соответствующее международное право, серьезно подорвало суверенитет и интересы безопасности Китая и угрожало жизни обеих сторон», — сказала представитель МИД КНР Хуа Чунинг.

Хуа далее предупредила, что любые дальнейшие подобные провокации могут привести к «нежелательным инцидентам».

«В связи с неоднократными провокациями со стороны американских военно-морских сил, китайские военные будут и дальше укреплять свою готовность к боевым действиям на море и в воздухе, а также улучшать оборону, чтобы защищать наши интересы национального суверенитета и безопасности», — заявила представитель МИД КНР.

Поскольку США по-прежнему испытывают угрозу в виде китайского экономического доминирования на мировом рынке, военные провокации Вашингтона в морях Южного и Восточного Китая и милитаризация Корейского полуострова продолжаются.

Юань теперь может поставить под угрозу гегемонию доллара в качестве основной торговой и резервной валюты. Кроме того, страны, пострадавшие от односторонних санкций, включая Иран, также проявили готовность принять новый режим свободной от доллара торговли.

Еще один повод для беспокойства Вашингтона - неоднозначно обсуждаемые, но хорошие экономические отношения Саудовской Аравии с Пекином, а также потепление ее отношений с Россией. Все это указывает на то, что Эр-Рияд смотрит на перспективу более широкого глобального востока и может самостоятельно решить двигаться в сторону торговли энергией, не зависящей от доллара. Член ОПЕК и китайско-российский партнер Венесуэла уже прекратила торговать своей нефтью в долларах США.

В этом смысле важно видеть военные провокации США против Китая как признаки более серьезного экономического давления, которое испытывает США, когда Китай все больше утверждается в статусе ведущей экономической державы мира. Военные операции США в регионе не имеют никакого отношения к обеспечению безопасности Соединенных Штатов или простых американцев. Все они преследуют лишь финансовые и денежные выгоды, которые США намереваются получить, нарушив мир и стабильность в регионах, крайне важных для китайской торговли.

Короче говоря, США борются не за безопасность своей страны, а за безопасность финансовой индустрии на Уолл-стрит.

Если значение доллара США в мире резко упадет в результате того, что международные рынки потеряют доверие к доллару, американской экономике придется столкнуться с очень неприятными последствиями, с которыми она явно не привыкла иметь дело.

Схожая ситуация и на рынке криптовалют. Большинство официальных лиц из России согласились с тем, что использование западных криптовалют, таких как биткоин, несовместимо с обеспечением финансовой безопасности России. Китай пришел к аналогичному выводу. В России дебаты быстро превратились в обсуждение необходимости создания российской криптовалюты — крипторубля (CryptoRouble).

Вот что мы знаем о CryptoRouble

В настоящее над крипторублем ведется работа. Ожидается, что скоро он будет доступен, но точная дата пока неизвестна.

По сообщениям Sputnik, крипторубли «можно будет обменять на обычные рубли в любое время, хотя, если владелец не сможет объяснить источник своих крипторублей, будет взиматься 13-процентный налог. Тот же налог будет применяться к любой заработанной разнице между ценой покупки и ценой продажи криптовалюты».

Если в глазах российского правительства крипторубль будет являться такой же законной валютой, как и рубль, это позволит оптовикам, розничным торговцам и, возможно, даже независимым финансовым трейдерам использовать эту криптовалюту, чтобы избежать санкций против российских банков, которые наложили западные правительства.

Кроме того, если крипторубль будет легко конвертироваться в популярные западные криптовалюты, такие как биткоин, это откроет пользователям биткоина доступ к российскому рынку. В этом смысле крипторубль поможет открыть Россию для новых иностранных предпринимателей.

Подобно тому, как PayPal и другие онлайн-приложения уничтожили множество филиалов физических банков, в ближайшие годы существует реальная возможность того, что, криптовалюты станут более удобными и предпочтительными для ежедневных транзакций. Они имеют потенциал заменить старомодную банковскую/денежную систему, и российское правительство это понимает.

Россия находится в авангарде оспаривания гегемонии доллара США, которая сама по себе является основой геополитической гегемонии США. Поскольку две из трех сверхдержав открыто работают над новыми системами обмена, чтобы ослабить роль доллара, неудивительно, что США так старательно пытаются подорвать китайско-российское партнерство.