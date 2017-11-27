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Александр Лапин назначен новым командующим войсками ЦВО
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    Александр Лапин назначен новым командующим войсками ЦВО

    18:26  27 Ноября 2017
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    Александр Лапин назначен новым командующим войсками ЦВО

    Москва, 27 ноября. Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) вместо генерал-полковника Владимира Зарудницкого, который возглавил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
     

    «В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину», — сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин ТАСС.

    В свою очередь генерал Зарудницкий поблагодарил коллектив и руководителей силовых ведомств, а также глав регионов и муниципальные власти за плодотворную совместную работу.

    Отметим, что Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, он также обучался в Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

    В разное время он занимал посты глав штаба Восточного военного округа и штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

    Зарудницкий руководил Центральным военным округом с июня 2014 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #цво
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