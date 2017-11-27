Александр Лапин назначен новым командующим войсками ЦВО

Москва, 27 ноября. Генерал-лейтенант Александр Лапин назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) вместо генерал-полковника Владимира Зарудницкого, который возглавил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



«В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония передачи личного штандарта новому командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину», — сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин ТАСС.

В свою очередь генерал Зарудницкий поблагодарил коллектив и руководителей силовых ведомств, а также глав регионов и муниципальные власти за плодотворную совместную работу.

Отметим, что Лапин окончил Казанское высшее танковое командное училище, он также обучался в Военной академии бронетанковых войск и Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В разное время он занимал посты глав штаба Восточного военного округа и штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

Зарудницкий руководил Центральным военным округом с июня 2014 года.