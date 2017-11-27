Житель Зайцево остался без дома из-за атаки ВСУ

Зайцево, 27 ноября. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в жилом районе поселка Зайцево сгорел дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметили в командовании ВС ДНР, украинские силовики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-29 и крупнокалиберного вооружения со стороны поселка Жованка. Пострадавших нет.

«Снаряд влетел прямо в крышу — такой вывод можно сделать, посмотрев на повреждения ветки дерева рядом», — показывает сотрудник МЧС.

Съемочная группа ФАН прибыла на место происшествия, когда там еще работали сотрудники МЧС ДНР. Несмотря на снегопад, пожар был очень сильным. Хозяина дома не было в поселке, когда все случилось, и, исходя из масштабов повреждений, возвращаться ему теперь некуда.