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Политика
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Житель Зайцево остался без дома из-за атаки ВСУ
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    Житель Зайцево остался без дома из-за атаки ВСУ

    18:39  27 Ноября 2017
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    Житель Зайцево остался без дома из-за атаки ВСУ

    Зайцево, 27 ноября. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в жилом районе поселка Зайцево сгорел дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как отметили в командовании ВС ДНР, украинские силовики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-29 и крупнокалиберного вооружения со стороны поселка Жованка. Пострадавших нет.

    «Снаряд влетел прямо в крышу — такой вывод можно сделать, посмотрев на повреждения ветки дерева рядом», — показывает сотрудник МЧС.

    Съемочная группа ФАН прибыла на место происшествия, когда там еще работали сотрудники МЧС ДНР. Несмотря на снегопад, пожар был очень сильным. Хозяина дома не было в поселке, когда все случилось, и, исходя из масштабов повреждений, возвращаться ему теперь некуда.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #всу #донбасс #донецк #новороссия #зайцево
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