Путин подписал закон о налогообложении имущества физлиц в Крыму

Москва, 27 ноября. Закон, уточняющий особенности обложения налогом на имущество физических лиц в Крыму, был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Документ вносит изменение в Налоговый кодекс, согласно которому на объекты расположенного в Крыму недвижимого имущества не применяется норма по исчислению налога на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон позволит устранить противоречия между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, которые находятся в Крыму, в законодательное поле РФ.

Напомним, накануне Владимир Путин утвердил изменения к закону «Об ипотеке», которые определяют функционирование электронной закладной.