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Путин подписал закон о налогообложении имущества физлиц в Крыму
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    Путин подписал закон о налогообложении имущества физлиц в Крыму

    22:00  27 Ноября 2017
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    Путин подписал закон о налогообложении имущества физлиц в Крыму

    Москва, 27 ноября. Закон, уточняющий особенности обложения налогом на имущество физических лиц в Крыму, был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

    Документ вносит изменение в Налоговый кодекс, согласно которому на объекты расположенного в Крыму недвижимого имущества не применяется норма по исчислению налога на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

    Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон позволит устранить противоречия между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, которые находятся в Крыму, в законодательное поле РФ.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил изменения к закону  «Об ипотеке», которые определяют функционирование электронной закладной.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #крым
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