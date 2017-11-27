Киселев в учебнике истории нашел причину сочувствия школьника с Ямала к фашистам

Москва, 27 ноября. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей программе на канале «Россия 1» еще раз обратился к истории мальчика из Нового Уренгоя, выступившего в Бундестаге, и пришел к выводу, что одной из причин чрезмерно доброжелательного отношения школьника к фашистам стало не вполне корректное описание событий Великой Отечественной войны в учебнике истории.

В программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» ведущий привлек внимание зрителей к учебному пособию, по которому в частности изучали историю гимназисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Выяснилось, что в учебнике издательства «Дрофа», как и в докладе школьника из Нового Уренгоя, присутствуют весьма доброжелательный тон по отношению к немецким солдатам и даже сочувствие к ним.

Как оказалось, Сталинградской битве, одному из самых масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, на страницах учебного пособия посвящено всего полторы страницы: это сухое повествование о том, как немецкие захватчики пришли в Сталинград, позже оказались в котле, а затем и в плену.

При этом в тексте упоминается, например, что «окруженные в Сталинграде немцы «страдали от холода, голода и нехватки боеприпасов». Далее, указал Киселев, в абзаце, посвященном итогам битвы, написано, что в Германии после поражения был объявлен трехдневный траур, отмечает Nation News.

По мнению Киселева, именно такая неправильная расстановка акцентов и чрезмерно скупое описание, возможно, главной и самой жестокой битвы Великой Отечественной войны, которая стала к тому же одним из переломных моментом всего противостояния, привели к инциденту в Бундестаге.

Напомним, 19 ноября школьник из Нового Уренгоя выступил перед немецким парламентом с речью, в которой назвал погибших на полях Великой Отечественной войны солдат вермахта «безвинно погибшими людьми». Доклад школьника вызвал бурную реакцию российской общественности и инициировал не утихающие до сих пор споры о том, почему видение гимназистом событий войны оказалось именно таким.