Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США
Технологии
Илона Маска назвали возможным создателем биткоина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Илона Маска назвали возможным создателем биткоина

    18:11  27 Ноября 2017
    105

    Илона Маска назвали возможным создателем биткоина

    Нью-Йорк, 27 ноября. Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта предположил, что известный предприниматель Илон Маск может стоять за созданием биткоина.

    Гупта, когда-то работавший под началом Маска, привел сразу несколько аргументов в пользу своей теории.

    Во-первых, биткоин придумал человек, который мастерски владеет языком программирования С++. В компании Маска этот язык используется достаточно активно, сам основатель SpaceX неоднократно демонстрировал «глубокие познания в криптографии и экономике».

    Во-вторых, биткоин появился в 2008 году, чтобы решить проблему банковской системы, находящейся в кризисе. Илон Маск известен своим стремлением «решать глобальные проблемы», передает Cryptocoin News.

    Кроме того, Маск крайне редко затрагивает тему биткоина в своих выступлениях, что выглядит весьма странно, считает Гупта.

    Однако противники данной теории также припасли свои аргументы. В частности, они напомнили, что сам Маск назвал 2008 год «худшим в своей жизни». Кроме того, жизнь миллионера проходит «под микроскопом», он просто не способен хранить тайну подобного масштаба, уверены они.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #илон маск #криптовалюта #биткоин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть