Илона Маска назвали возможным создателем биткоина

Нью-Йорк, 27 ноября. Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта предположил, что известный предприниматель Илон Маск может стоять за созданием биткоина.

Гупта, когда-то работавший под началом Маска, привел сразу несколько аргументов в пользу своей теории.

Во-первых, биткоин придумал человек, который мастерски владеет языком программирования С++. В компании Маска этот язык используется достаточно активно, сам основатель SpaceX неоднократно демонстрировал «глубокие познания в криптографии и экономике».

Во-вторых, биткоин появился в 2008 году, чтобы решить проблему банковской системы, находящейся в кризисе. Илон Маск известен своим стремлением «решать глобальные проблемы», передает Cryptocoin News.

Кроме того, Маск крайне редко затрагивает тему биткоина в своих выступлениях, что выглядит весьма странно, считает Гупта.

Однако противники данной теории также припасли свои аргументы. В частности, они напомнили, что сам Маск назвал 2008 год «худшим в своей жизни». Кроме того, жизнь миллионера проходит «под микроскопом», он просто не способен хранить тайну подобного масштаба, уверены они.