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Жюри назвало финалистов конкурса «Европейский автомобиль года»
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    Жюри назвало финалистов конкурса «Европейский автомобиль года»

    18:23  27 Ноября 2017
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    Жюри назвало финалистов конкурса «Европейский автомобиль года»

    Москва, 27 ноября. Организаторы конкурса Car of the Year-2018 («Европейский автомобиль 2018 года») огласили список из семи моделей, которые смогут побороться за звание лучшего автомобиля Европы.

    Журналистам из 23 европейских стран, которые входят в состав жюри, предстоит выбрать одну из нижеперечисленных машин:

    • Alfa Romeo Stelvio;
    • Audi A8;
    • BMW 5-Series;
    • Citroen C3 Aircross;
    • Kia Stinger;
    • Seat Ibiza;
    • Volvo XC40.

    «Мы взволнованы и польщены тем фактом, что наш первый автомобиль класса Gran Turismo был включен в шорт-лист конкурса «Европейский автомобиль 2018 года», — отметили официальные представители южнокорейской компании Kia.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Volkswagen Golf возглавил топ-10 самых популярных в автомобилей в Европе (с января по ноябрь 2017 года европейцы приобрели около 450 тысяч машин).

    Автор: Алексей Громов
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    #kia #audi #bmw #volvo #car of the year
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