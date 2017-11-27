Жюри назвало финалистов конкурса «Европейский автомобиль года»

Москва, 27 ноября. Организаторы конкурса Car of the Year-2018 («Европейский автомобиль 2018 года») огласили список из семи моделей, которые смогут побороться за звание лучшего автомобиля Европы.

Журналистам из 23 европейских стран, которые входят в состав жюри, предстоит выбрать одну из нижеперечисленных машин:

Alfa Romeo Stelvio;

Audi A8;

BMW 5-Series;

Citroen C3 Aircross;

Kia Stinger;

Seat Ibiza;

Volvo XC40.

«Мы взволнованы и польщены тем фактом, что наш первый автомобиль класса Gran Turismo был включен в шорт-лист конкурса «Европейский автомобиль 2018 года», — отметили официальные представители южнокорейской компании Kia.

We are thrilled and honoured that our first gran turismo has made the shortlist for European Car of the Year 2018! #KiaStinger pic.twitter.com/MjeR3SgsLQ — Kia UK PR (@KiaUKPR) November 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Volkswagen Golf возглавил топ-10 самых популярных в автомобилей в Европе (с января по ноябрь 2017 года европейцы приобрели около 450 тысяч машин).