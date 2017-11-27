Поляки опираются на атмосферу антироссийской пропаганды — эксперт

Выдворение польского историка из России — не более чем зеркальный ответ на депортацию российского ученого из Польши, которая произошла месяцем ранее, объяснил политолог Владимир Киреев, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Киреев напомнил, что после того, как Польша вышла из советского блока, она уверенно заняла антироссийскую позицию в Восточной Европе.

«Польша воссоздала все мифы, которые были в ее истории. Они негативно описывают Россию, а саму Польшу — как форпост западной цивилизации, ограничивающий «русского медведя» на Востоке Европы. Это вылилось и в противостояние католиков и православных, либерально-демократического Запада и российско-имперского, затем тоталитарного советского, а теперь — неоимперского Востока», — говорит политолог.

По его словам, претензии Польши к России носят глубоко укорененный и современный характер. В первом случае речь идет об исторических мифах, спорах о польской нации, обвинениях России в том, что она поставила крест на создании Речи Посполитой, претензиях к СССР, который ограничил Польшу, сделав ее своим саттелитом в Восточной Европе. А то, что это создало огромные преимущества для Польши, выпало из поля зрения, говорит эксперт.

«В современных политических условиях Польша ориентируется на Евросоюз, но параллельно остается этаким троянским конем, который работает на британские и американские интересы. Маленькая Польша получает экономическую поддержку ЕС, но при этом не хочет принимать немецко-французского доминирования в Евросоюзе. Поэтому она стремится увеличить свой вес. За счет увеличения численности населения ей этого не сделать, поскольку включение частей Белоруссии и Украины в ее состав, несмотря на то, что такие фантазии и проговариваются, маловероятно, а в ближайшем будущем — невозможно. Поэтому поляки надеются только на увеличение своего влияния внутри Евросоюза. Для этого они стремятся быть страной-патроном для Прибалтики, Белоруссии и Украины, а также стран Вышеградской группы, и привлекают американские военные и экономические силы. Это проявляется в размещении американских войск под видом НАТО, и американских инвестиций, гуманитарной и информационной помощи», — продолжает Владимир Киреев.

Эксперт говорит, что исторические претензии Польши к России и служение Варшавы интересам Запада стали основанием для современной польской политики, для которой наша страна — главный враг, независимо от того, кто находится у власти в Польше. И ситуация не изменится в ближайшие семь-восемь лет, считает собеседник ФАН.

«Претензии к российскому историку, который работал в Польше, наверняка совершенно необоснованны. Его бы выдворили, даже если бы он был пропольски настроенным и утверждал, что в России едят детей. Просто поляки опираются на ту атмосферу антироссийской истерики и пропаганды, которая постоянно требует новых аргументов в свою поддержку и находит их, пусть даже они будут утрированными. Достаточно самого факта, что ученый — русский, чтобы он попал под колпак. А ответная депортация польского историка из России — не более чем дипломатическое решение. Тут нельзя говорить, что Россия сама проводит антипольскую политику. Это зеркальный ответ», — уверен Владимир Киреев.

Напомним, накануне польского историка Генриха Глембоцкого, изучавшего польско-российские отношения в XIX и XX веках, депортировали из России. Институт национальной памяти Польши заявил, что это решение ФСБ блокирует доступ ученого к архивам в России, а значит, ставит под угрозу продолжение исследования, которым Глембоцкий занимался почти четверть века, сообщила «Газета.ru».

При этом в середине октября из Польши был выслан российский историк Дмитрий Карнаухов, живший там с 2013 года. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами, «ведении гибридной войны» и создании угрозы для национальных интересов Польши. Тогда МИД РФ пообещал ответить на этот инцидент соответствующим образом.