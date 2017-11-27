Главные новости 27 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 27 ноября.

Google через сервис Google Translate предоставляет пользователям в России возможность доступа на страницы, заблокированные Роскомнадзором. Google закон не писан: американская компания «открыла» сайты, запрещенные в РФ.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, отметив, что выход России из СЕ — это больше потеря для самой организации, нежели для российской стороны. «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ.

Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из Генштаба Украины. В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба.

На Украине увидели тревожный момент в том, что грузинское жюри присудило российской участнице Полине Богусевич в финале «Детского Евровидения-2017» максимальный балл. Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины.

Виноградники французского винодела Кристофа Лакарена под Одессой угрожают уничтожить бульдозерами. На Украине бульдозерами сносят виноградники французского винодела.

Народный артист СССР Олег Табаков госпитализирован в одну из больниц Москвы. ФАН стала известна причина госпитализации Олега Табакова.

Несколько сотен поклонников пришли проводить в последний путь звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского.