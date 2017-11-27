Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США
Политика
Главные новости 27 ноября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 27 ноября

    19:00  27 Ноября 2017
    60

    Главные новости 27 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 27 ноября.

    Google через сервис Google Translate предоставляет пользователям в России возможность доступа на страницы, заблокированные Роскомнадзором. Google закон не писан: американская компания «открыла» сайты, запрещенные в РФ.

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, отметив, что выход России из СЕ — это больше потеря для самой организации, нежели для российской стороны. «Крупнейшая потеря для СЕ»: Пушков ответил Ягланду о возможном выходе РФ из ПАСЕ.

    Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что причиной провала наступления ВСУ в районе Горловки и Фрунзе стала утечка данных из Генштаба Украины. В ДНР объяснили провал атаки ВСУ ошибкой главы Генштаба.

    На Украине увидели тревожный момент в том, что грузинское жюри присудило российской участнице Полине Богусевич в финале «Детского Евровидения-2017» максимальный балл. Победа Богусевич на «Детском Евровидении-2017» встревожила жителей Украины.

    Виноградники французского винодела Кристофа Лакарена под Одессой угрожают уничтожить бульдозерами. На Украине бульдозерами сносят виноградники французского винодела.

    Народный артист СССР Олег Табаков госпитализирован в одну из больниц Москвы. ФАН стала известна причина госпитализации Олега Табакова.

    Несколько сотен поклонников пришли проводить в последний путь звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #горловка #хворостовский #google #роскомнадзор #табаков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть