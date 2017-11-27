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Путин: Государство продолжит отстаивать интересы паралимпийцев
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    Путин: Государство продолжит отстаивать интересы паралимпийцев

    18:11  27 Ноября 2017
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    Путин: Государство продолжит отстаивать интересы паралимпийцев

    Москва, 27 ноября. Россия продолжит отстаивать интересы паралимпийцев на международном уровне, пообещал глава государства Владимир Путина. Об этом говорится в приветствии участникам церемонии вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Текст опубликован на сайте Кремля.

    «Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта, отстаивать интересы российских спортсменов и команд на самом высоком международном уровне», — отметил российский лидер.

    По его словам, что российская паралимпийская семья — это талантливые, целеустремленные, волевые люди, которые подарили другим веру в безграничные возможности человека и сами добились успехов в спорте. 

    Напомним, 20 октября министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #паралимпийцы
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