Путин: Государство продолжит отстаивать интересы паралимпийцев

Москва, 27 ноября. Россия продолжит отстаивать интересы паралимпийцев на международном уровне, пообещал глава государства Владимир Путина. Об этом говорится в приветствии участникам церемонии вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта, отстаивать интересы российских спортсменов и команд на самом высоком международном уровне», — отметил российский лидер.

По его словам, что российская паралимпийская семья — это талантливые, целеустремленные, волевые люди, которые подарили другим веру в безграничные возможности человека и сами добились успехов в спорте.

Напомним, 20 октября министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.