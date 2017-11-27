Донбасс сегодня: СБУ готовит атаку на украинских солдат, воровство и алкоголизм в ВСУ

Донбасс, 27 ноября. Обстрелом ВСУ в ДНР были разрушены жилые дома;СБУ готовит провокации против ВСУ, чтобы не потерять полномочия в АТО; штаб силовой операции записал небоевую потерю солдата ВСУ на результат боестолкновения с ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 720 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из запрещенных минскими соглашениями гаубиц калибра 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 39 раз.

В результате обстрела Докучаевска были повреждены два жилых дома и одна хозпостройка. Один дом сгорел в поселке Зайцево, что близ Горловки, после минометного обстрела ВСУ.

СБУ готовит провокации

Разведка ДНР получила достоверные данные о подготовке ВС Украины провокаций в районе населенных пунктов Гладосово и Травневое. Одному из спецподразделений СБУ поставлена задача стрелять по военнослужащим ВСУ в поселках. Массовые потери бойцов ВСУ, согласно плану, должны стать основанием для отстранения ряда высокопоставленных лиц в Вооруженных сил Украины.

В Донецке не исключили, что действия СБУ связаны с процессом принятия украинским парламентом закона «О реинтеграции Донбасса». Ведь в соответствии с законом президент Украины Петр Порошенко наделяет начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко неограниченными полномочиями в зоне так называемой АТО. При этом данные полномочия снимаются с украинских спецслужб, в частности с СБУ.

Мелкие воришки из ВСУ

Донецкими разведчиками зафиксированы факты воровства в подразделениях ВСУ. Установлено, что при непосредственной личной заинтересованности начальника штаба 55 отдельной артиллерийской бригады ВСУ товарища Парового произошло крупное списание исправных радиотехнических средств связи.

Как заметили в оперативном командовании ДНР, фактически артбригада не просто лишилась части рабочих средств связи, но из-за жажды наживы должностных лиц произошло существенное снижение боевой готовности.

Украинские горные штурмовики напали на женщину

В зоне ответственности Народной милиции ЛНР — в подконтрольной ВСУ Попасной — произошел инцидент с участием «защитников» Донбасса. Двое военнослужащих 108 горно-штурмового батальона 10 огпбр ВСУ устроили дебош в подъезде многоэтажки.

Военнослужащие, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, вломились в квартиру женщины, где находился также ее маленький ребенок, и неоднократно ударили хозяйку прикладом автомата. Потерпевшую доставили в больницу с переломами и сквозным ранением. «Освободители» с места происшествия скрылись.

Фейк от штаба АТО

После провалившейся попытки наступления ВСУ в районе Светлодарской дуги, украинские СМИ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО активно оплакивают погибших бойцов ВСУ и пишут хвалебные некрологи. Военные ЛНР, которые проводили эвакуацию тел украинских диверсантов и последующую их передачу киевским силовикам, заметили среди перечисленных имен погибших лишнее.

Штаб АТО озвучил среди прочих погибших некоего младшего сержанта Дениса Кривенко. Случилось это после публикации на странице 16 отдельного мотопехотного батальона 58 омпбр ВСУ в Facebook информации о гибели Кривенко в числе четырех бойцов под Крымским. Но погибших украинских диверсантов было трое, а не четверо.

В оперативном командовании ЛНР официально опровергли данную информацию, заявив, что при передаче тел украинской стороне, военнослужащего с такими данными не было. Напомним, что все диверсанты погибли в одном месте и в одно время в районе ПГТ Фрунзе.