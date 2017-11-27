Видеодайджест новостей, вечер 27 ноября 2017 года

Google открыл возможность посещения заблокированных сайтов
Американская корпорация Google открыла
возможность обхода блокировки запрещенных Роскомнадзором сайтов, об этом стало известно ФАН. Сделано это вопреки распоряжениям Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В комментарии нашему агентству Роскомнадзор пояснил, что «делает все возможное, чтобы уберечь пользователей, в том числе самых маленьких, от запрещенной информации».
Боевики попытались уничтожить электростанцию в сирийском городе Мхарде
Боевики снова попытались
уничтожить теплоэлектростанцию в христианском городе Мхарде в Сирии. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался со специалистом, который занимается восстановлением работы социально значимого объекта. Мхарде находится на севере провинции Хама в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон правительственных сил и боевиков. Теплоэлектростанция Мхарде — стратегически важный объект инфраструктуры района, поскольку обеспечивает электричеством множество городов и деревень. В середине ноября на здание электростанции упало 4 мины боевиков. Обстрел велся с позиций боевиков в районе Аль-Латамины к северу от города, из-за чего 3 части здания, которые производили 300 мегаватт электроэнергии, вышли из строя. Это привело к тому, что на территории всей провинции Хама стало меньше электричества. Но благодаря работникам электростанции уже на следующий день одна из частей возобновила работу. К этому моменту специалистам удалось полностью нормализовать ситуацию.
Хворостовского проводили в последний путь
Несколько сотен поклонников пришли проводить
в последний путь звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского. Церемония прощания с российским певцом прошла в Московской филармонии. Организаторы похорон Хворостовского позаботились об организации церемонии прощания — на здании филармонии был вывешен большой баннер с портретом Хворостовского и словами «Навсегда с нами», церемонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского.
Рудковская прокомментировала победу Богусевич на «Детском Евровидении»
Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью ФАН прокомментировала победу юной россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении». По словам Рудковской, триумф 14-летней Полины стал для нее неожиданностью. «Это было очень неожиданно. Я всегда говорила, что, когда есть музыка, когда действительно есть талант, то какая бы ни была политическая обстановка, музыка и искусство всегда победят», — сказала Рудковская. Напомним, Полина Богусевич выиграла конкурс, проходивший в Тбилиси. Наша юная соотечественница опередила артистов из Грузии и Австралии.