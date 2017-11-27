Видеодайджест новостей, вечер 27 ноября 2017 года

Рудковская прокомментировала победу Богусевич на «Детском Евровидении»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью ФАН прокомментировала победу юной россиянки Полины Богусевич на «Детском Евровидении». По словам Рудковской, триумф 14-летней Полины стал для нее неожиданностью. «Это было очень неожиданно. Я всегда говорила, что, когда есть музыка, когда действительно есть талант, то какая бы ни была политическая обстановка, музыка и искусство всегда победят», — сказала Рудковская. Напомним, Полина Богусевич выиграла конкурс, проходивший в Тбилиси. Наша юная соотечественница опередила артистов из Грузии и Австралии.