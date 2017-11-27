Сирия, 27 ноября. Армия САР продолжает атаковать позиции исламистов в восточных окрестностях Дамаска. В городе Маадан-Джадид на севере провинции Дейр-эз-Зор прогремел мощный взрыв. Сирийские военные под прикрытием ВКС РФ освободили ключевой населенный пункт к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска; развивают наступление против «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо близ Ханассера; потеряли больше 20 военнослужащих в результате теракта в городе Маадан-Джадид.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): контролирует всего лишь 3% от всех территорий Ирака; совершило нападение на лагерь «Хашд Аш-Шааби» близ иракско-иранской границы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»): подверглась авиаударам ВВС Сирии к юго-западу от города Ханассер; потеряла поселение Мустариха на северо-востоке провинции Хама.

Курды: провели переговоры с представителями племени Багара, проживающего на востоке Дейр-эз-Зора; получили крупную партию военных автомашин Hammer от США в Хасаке.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в настоящий момент атакуют позиции боевиков исламистской группировки «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте в предместьях Дамаска, передает новостной портал Damascus Now. Напомним, ранее сообщалось, что правительственные войска начал новую освободительную операцию на окраине столичного района Джобар. Подконтрольные радикалам интернет-ресурсы в связи с этим вновь активизировали информационные атаки против официальных властей и армии САР. Twitter-каналы боевиков, в частности, например Ghouta Media Center, пытаясь отвести внимание от собственных потерь, распространяют дезинформирующие сведения о том, что правительственные силы якобы наносят артиллерийские и авиационные удары по кварталам Мадиры, Ирбина и других городов Гуты.

Провинция Алеппо

По данным военного источника в сети Twitter (@leithfadel), подразделения САА возобновили атаки позиций боевиков-исламистов на юге провинции Алеппо. Сейчас сирийские военные наступают со стороны поселения Аль-Рашадия, расположенного в окрестностях Ханассера, в юго-западном направлении. В регионе дислоцируются отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1. Сам Алеппо был полностью освобожден от радикалов к концу прошлого года, однако к западу и к югу от него по-прежнему дислоцируются значительные силы боевиков.

Сирийская боевая авиация нанесла серию авиаударов по укрепрайонам террористов «Ан-Нусры» в поддержку наступления войск САР на юге региона. Согласно данным новостного канала в Twitter (@syrianewz_), атакам с воздуха подверглись объекты «Тахрир аш-Шам» на окраинах поселений Рамла и Расм Саяла. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

В регионе состоялась встреча между представителями курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF)****, которые заняли обширные районы на восточном берегу Евфрата, и местного племени Багара. Как передает Twitter-канал (@Hammurabi_News), переговоры проходили в очень напряженной атмосфере. Члены племени призвали курдов прекратить мародерство в деревнях на востоке провинции, однако командование SDF отвергло все обвинения, заявив, что Дейр-эз-Зор пока по-прежнему остается зоной ожесточенных боевых действиях. Ранее многие активисты, тем не менее, неоднократно сообщали о том, что курды насаждают собственные порядки жителям захваченных ими арабо-суннитских поселений. Эксперты уверены, что дальнейшее присутствие курдских формирований на северо-востоке САР может спровоцировать серьезный этноконфессиональный конфликт.

В городе Маадан-Джадид на севере провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Раккой произошел крупный теракт, сообщает новостной ресурс в сети Facebook (@SourrNews). Внутри здания местной администрации прогремел мощный взрыв, в результате погибли больше 20 представителей силовых структур Сирии, а также глава района. Другие подробности произошедшего пока уточняются.

Провинция Хама

Подразделения сирийской армии, действующие под прикрытием боевой авиации РФ, установили контроль над ключевым населенным пунктом Мустариха на северо-востоке провинции Хама. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@watanisy) сообщил военный источник. Ранее благодаря поддержке ВКС России правительственные войска САР также отбили у террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» ключевые населенные пункты Рабда, Аль-Арфа и ряд других. В настоящее время масштабное наступление продолжается, и части САА планомерно приближаются к границе с провинцией Идлиб.

Провинция Хасака

По информации местного активиста в Twitter (@ThomasOz_), на территорию провинции Хасака, которую почти целиком контролируют курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) прибыл конвой из примерно ста грузовиков. На этот раз Соединенные Штаты, которые оказывают курдам всестороннюю поддержку, доставили им новую партию военных автомашин Hammer. Вашингтон рассчитывает, что с помощью курдов ему удастся сформировать на северо-востоке Сирии свою собственную зону влияния.

Отряды YPG арестовали местного главу службы общественной безопасности в городе Тель-Хамис, находящемся на северо-востоке региона, Али Аль-Зияба и его личного помощника. Сведения об этом опубликовал на своей странице в Twitter (@tlabyadmubashr) местный источник. Подробности случившегося пока уточняются.

Ирак

Согласно информации Al Sumaria News, территория Ирака на 97% зачищена от террористов «Исламского государства»1. Несмотря на это, однако, данная группировка по-прежнему представляет серьезную угрозу для безопасности страны, подчеркнули в командовании освободительной операции. Напомним, в настоящий момент правительственные силы и их союзники ведут наступление против ИГ1 в северо-западном регионе у границы с Сирией.

Члены подпольной группы ИГИЛ совершили нападение на военный лагерь проправительственных ополченческих шиитских отрядов «Хашд аш-Шааби» на востоке страны недалеко от иранской границы. Как передает источник в Twitter (@ggf29194145), террористы расстреляли нескольких бойцов ополчения и подожгли их технику.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)