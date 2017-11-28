Сирия: «Джебхат ан-Нусра» проводит массовые аресты боевиков в провинции Идлиб

Идлиб, 28 ноября. Командование «Джебхат ан-Нусры» проводит аресты сторонников «Аль-Каиды»1.

Подконтрольное боевикам информационное агентство опубликовало списки арестованных исламистов в провинции Идлиб. Отмечается, что аресты касаются сторонников «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) от которой «Ан-Нусра» якобы отделилась.

В сообщении указывается, что среди самых известных арестантов бывший шариатский судья террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), первые заместители лидера формирования и ряд высокопоставленных командиров. Компания арестов проводится и в отношении нескольких группировок, ранее союзных «Ан-Нусре».

1 Организация запрещена на территории РФ.