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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» проводит массовые аресты боевиков в провинции Идлиб
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» проводит массовые аресты боевиков в провинции Идлиб

    10:10  28 Ноября 2017
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» проводит массовые аресты боевиков в провинции Идлиб

    Идлиб, 28 ноября. Командование «Джебхат ан-Нусры» проводит аресты сторонников «Аль-Каиды»1.

    Подконтрольное боевикам информационное агентство опубликовало списки арестованных исламистов в провинции Идлиб. Отмечается, что аресты касаются сторонников «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) от которой «Ан-Нусра» якобы отделилась.

    В сообщении указывается, что среди самых известных арестантов бывший шариатский судья террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), первые заместители лидера формирования и ряд высокопоставленных командиров. Компания арестов проводится и в отношении нескольких группировок, ранее союзных «Ан-Нусре».

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» проводит массовые аресты боевиков в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #арест #идлиб #джебхат ан-нусра
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