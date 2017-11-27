У нас тут война идет: ветерана ВСУ возмутило рукопожатие наблюдателя ОБСЕ и бойца ЛНР

Киев, 27 ноября. Ветеран так называемой «АТО» Виталий Овчаренко обрушился с критикой на ОБСЕ за то, что она не сделала замечания наблюдателю, который пожал руку бойцу ЛНР.

Данный случай произошел во время передачи тел погибших солдат украинской стороне. По словам Овчаренко, наблюдатель Специальной мониторинговой миссии не только обменялся рукопожатием с представителем ЛНР, но и отдал ему честь. Однако больше всего Овчаренко в этой ситуации возмутило то, что руководство ОБСЕ никак не отреагировало на данный инцидент.

«Извините, у нас идет война, у нас умирают ребята каждый день, каждый гражданин Украины возлагает надежды на эту мониторинговую миссию, а на видео мы видим дружественные отношения», — приводят слова военного украинские СМИ.

Напомним, что ранее ОБСЕ констатировала увеличившееся число обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР.