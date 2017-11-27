Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США
Украина
У нас тут война идет: ветерана ВСУ возмутило рукопожатие наблюдателя ОБСЕ и бойца ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    У нас тут война идет: ветерана ВСУ возмутило рукопожатие наблюдателя ОБСЕ и бойца ЛНР

    17:57  27 Ноября 2017
    669

    У нас тут война идет: ветерана ВСУ возмутило рукопожатие наблюдателя ОБСЕ и бойца ЛНР

    Киев, 27 ноября. Ветеран так называемой «АТО» Виталий Овчаренко обрушился с критикой на ОБСЕ за то, что она не сделала замечания наблюдателю, который пожал руку бойцу ЛНР.

    Данный случай произошел во время передачи тел погибших солдат украинской стороне. По словам Овчаренко, наблюдатель Специальной мониторинговой миссии не только обменялся рукопожатием с представителем ЛНР, но и отдал ему честь. Однако больше всего Овчаренко в этой ситуации возмутило то, что руководство ОБСЕ никак не отреагировало на данный инцидент.

    У нас тут война идет: ветерана ВСУ возмутило рукопожатие наблюдателя ОБСЕ и бойца ЛНР

    «Извините, у нас идет война, у нас умирают ребята каждый день, каждый гражданин Украины возлагает надежды на эту мониторинговую миссию, а на видео мы видим дружественные отношения», — приводят слова военного украинские СМИ.

    Напомним, что ранее ОБСЕ констатировала увеличившееся число обстрелов на линии соприкосновения с ЛНР.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #украина #лнр #обсе
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть