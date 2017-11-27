Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп объявил конкурс на звание самого бесчестного СМИ США
Политика
Ягланд пошел по рукам: в Совфеде отреагировали на предложение главы ЕС снять санкции с РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ягланд пошел по рукам: в Совфеде отреагировали на предложение главы ЕС снять санкции с РФ

    18:26  27 Ноября 2017
    213

    Ягланд пошел по рукам: в Совфеде отреагировали на предложение главы ЕС снять санкции с РФ

    Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на заявление главы Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Европа может снять санкции с России. По словам Ягланда, Россия может выйти из Совета Европы, а Европа без России — это, по мнению политика, «большой шаг назад».

    В эфире программы «Время покажет» Ольга Ковитиди озвучила свои соображения на этот счет. Парламентарий считает, что Ягландом движет исключительно экономический интерес. Напомним, летом РФ приняла решение приостановить выплаты в Совет Европы до тех пор, пока права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. ПАСЕ в 2017 году недополучит около 11 миллионов евро.

    «Мы платим очень большие деньги, и Российская Федерация сказала: «Ребята, хватит баловаться, мы вам не клоуны. С 2014 года Россия у вас — великий немой, который должен платить огромные деньги и делать вид, что является членом Совета Европы». И нам при этом еще не дают говорить. Естественно, что сегодня Европа, отношение к России в которой тоже неоднозначное, достаточно посмотреть, что говорят в Германии, пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Турбьерн Ягланд пошел по рукам — он начал объезжать глав европейских государств для того, чтобы отменить антироссийские санкции. В основе [его действий] — исключительно деньги, политический и экономический интерес», — заявила Ковитиди.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал, что Европа сегодня не является «монолитной и единой» структурой. Он отменил, что представители многих «левых» европейских партий приветствуют действия России на международной арене. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ольга ковитиди #турбьерн ягланд #политика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть