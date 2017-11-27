Ягланд пошел по рукам: в Совфеде отреагировали на предложение главы ЕС снять санкции с РФ

Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на заявление главы Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Европа может снять санкции с России. По словам Ягланда, Россия может выйти из Совета Европы, а Европа без России — это, по мнению политика, «большой шаг назад».

В эфире программы «Время покажет» Ольга Ковитиди озвучила свои соображения на этот счет. Парламентарий считает, что Ягландом движет исключительно экономический интерес. Напомним, летом РФ приняла решение приостановить выплаты в Совет Европы до тех пор, пока права делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. ПАСЕ в 2017 году недополучит около 11 миллионов евро.

«Мы платим очень большие деньги, и Российская Федерация сказала: «Ребята, хватит баловаться, мы вам не клоуны. С 2014 года Россия у вас — великий немой, который должен платить огромные деньги и делать вид, что является членом Совета Европы». И нам при этом еще не дают говорить. Естественно, что сегодня Европа, отношение к России в которой тоже неоднозначное, достаточно посмотреть, что говорят в Германии, пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Турбьерн Ягланд пошел по рукам — он начал объезжать глав европейских государств для того, чтобы отменить антироссийские санкции. В основе [его действий] — исключительно деньги, политический и экономический интерес», — заявила Ковитиди.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал, что Европа сегодня не является «монолитной и единой» структурой. Он отменил, что представители многих «левых» европейских партий приветствуют действия России на международной арене.