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США поставили курдам SDF очередную партию бронеавтомобилей
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    США поставили курдам SDF очередную партию бронеавтомобилей

    17:48  27 Ноября 2017
    719

    США поставили курдам SDF очередную партию бронеавтомобилей

    Бейрут, 27 ноября. США поставили курдам партию военной техники после заявления президента Дональда Трампа о прекращении вооружения альянса SDF.

    Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщило, что в северную Сирию американскими военными доставлено более 100 бронированных автомобилей Humvee, предназначенных для оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы».

    Источник сообщает, что поставка была сделана уже после обещания президента США Дональда Трампа о прекращении снабжения курдского ополчения оружием и боевой техникой, данного главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Эксперты считают, что этот факт сделает отношения Вашингтона и Анкары еще более напряженными.

    США поставили курдам SDF очередную партию бронеавтомобилей

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сирия #курды #humvee
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