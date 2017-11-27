США поставили курдам SDF очередную партию бронеавтомобилей

Бейрут, 27 ноября. США поставили курдам партию военной техники после заявления президента Дональда Трампа о прекращении вооружения альянса SDF.

Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщило, что в северную Сирию американскими военными доставлено более 100 бронированных автомобилей Humvee, предназначенных для оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы».

Источник сообщает, что поставка была сделана уже после обещания президента США Дональда Трампа о прекращении снабжения курдского ополчения оружием и боевой техникой, данного главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Эксперты считают, что этот факт сделает отношения Вашингтона и Анкары еще более напряженными.