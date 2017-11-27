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Политика
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Украина
Неуправляемый, стихийный процесс: украинский певец рассказал, каким будет третий майдан
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    Неуправляемый, стихийный процесс: украинский певец рассказал, каким будет третий майдан

    17:49  27 Ноября 2017
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    Неуправляемый, стихийный процесс: украинский певец оценил возможность третьего майдана

    Киев, 27 ноября. Народное недовольство на Украине может вылиться в стихийный, «неуправляемый процесс, который будет очень тяжело остановить». Такое мнение выразил украинский певец Павел Зибров в беседе с изданием «Апостроф».

    Зибров отметил, что война в Донбассе выгодна украинскому руководству. По мнению артиста, киевские власти не хотят разрешения конфликта, «потому что есть огромные военные заказы» с «миллионными оборотами».

    Это закономерно вызывает недовольство населения. 

    «Народ сейчас активен. Посмотрите, сейчас выжигают Порошенко магазины, блокируют склады, где Roshen держит свои конфеты, сладости, блокируют склады, чтобы не вывозили. Палаточный городок», — перечислил Зибров. 

    Неуправляемый, стихийный процесс: украинский певец оценил возможность третьего майдана

    Отвечая на вопрос журналиста о том, возможен ли третий майдан, Зибров предположил, что протест приобретет иную форму. 

    «Это будет не Майдан, скорее всего. А просто неуправляемый процесс, который будет очень тяжело остановить. Стихийный. И не только в Киеве», — сказал он. 

    Причиной для народного недовольства, по мнению Зиброва, стал неконтролируемый рост цен на свет, газ и воду. При этом зарплаты украинцев нисколько не изменились.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #украина #майдан #зибров
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