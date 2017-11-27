Неуправляемый, стихийный процесс: украинский певец рассказал, каким будет третий майдан

Киев, 27 ноября. Народное недовольство на Украине может вылиться в стихийный, «неуправляемый процесс, который будет очень тяжело остановить». Такое мнение выразил украинский певец Павел Зибров в беседе с изданием «Апостроф».

Зибров отметил, что война в Донбассе выгодна украинскому руководству. По мнению артиста, киевские власти не хотят разрешения конфликта, «потому что есть огромные военные заказы» с «миллионными оборотами».

Это закономерно вызывает недовольство населения.

«Народ сейчас активен. Посмотрите, сейчас выжигают Порошенко магазины, блокируют склады, где Roshen держит свои конфеты, сладости, блокируют склады, чтобы не вывозили. Палаточный городок», — перечислил Зибров.

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможен ли третий майдан, Зибров предположил, что протест приобретет иную форму.

«Это будет не Майдан, скорее всего. А просто неуправляемый процесс, который будет очень тяжело остановить. Стихийный. И не только в Киеве», — сказал он.

Причиной для народного недовольства, по мнению Зиброва, стал неконтролируемый рост цен на свет, газ и воду. При этом зарплаты украинцев нисколько не изменились.