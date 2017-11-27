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Политика
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Политика
Пушков объяснил, почему Украина никогда не уйдет из ПАСЕ
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    Пушков объяснил, почему Украина никогда не уйдет из ПАСЕ

    17:53  27 Ноября 2017
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    Пушков объяснил, почему Украина никогда не уйдет из ПАСЕ

    Москва, 27 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал шантажом угрозы Украины выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По мнению сенатора, украинские власти никогда не решатся на подобный шаг.

    «Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более, чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг», — написал Пушков в своем Twitter.

    Он также указал на то, что Киев придерживается ранее взятого политического курса, а именно — вредить России. При этом выход Украины из ПАСЕ станет для нее невосполнимой утратой.

    «У Киева одна политика -вредить России. Для Киева утрата ПАСЕ как площадки для русофобии — невосполнимая утрата.Ни за что и никуда не уйдут», — добавил Пушков.

    Напомним, ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что возвращение российской делегации в состав ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина готова прекратить участие в работе Совета в случае возврата в ассамблею российской делегации.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #пушков #пасе
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