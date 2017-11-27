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Боевики ИГИЛ в Сирии будут вытеснены в пустыню в начале 2018 года — эксперт
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    Боевики ИГИЛ в Сирии будут вытеснены в пустыню в начале 2018 года — эксперт

    17:43  27 Ноября 2017
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    Боевики ИГИЛ в Сирии будут вытеснены в пустыню в начале 2018 года — эксперт

    Лондон, 27 ноября. Остатки так называемого «Исламского государства»1 прекратят свое существование уже в начале 2018 года. Так считает ведущий аналитик по Ближнему Востоку консалтинговой компании IHS Markit Коламб Стрэк.

    «ИГ1, скорее всего, потеряет все, что осталось от ее «халифата» в начале 2018 года, ее боевики будут действовать, окопавшись в сельской местности и пустыне», — цитирует его слова РИА Новости.

    Стрэк также указал на то, что Дамаск может отказаться от плана по установлению зон деэскалации в западной части Сирии после того, как будет восстановлен контроль над нефтяными месторождениями и поселениями в провинции Дейр-эз-Зор. 

    «Башар Асад заявлял, что намерен восстановить государственный контроль над всей территорией Сирии, и он, вероятно, считает, что в состоянии сделать это», — резюмировал эксперт.

    Напомним, ранее стало известно о том, что один из главарей запрещенного в РФ «Исламского государства» сбежал из Сирии в Турцию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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