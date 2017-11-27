Иракский полицейский ценой жизни остановил смертника ИГИЛ

Багдад, 27 ноября. Сотрудник сил безопасности Ирака остановил смертника «Исламского государства»1 на въезде в район Нария.

Руководство иракской полиции опубликовало в Сети видеоролик с камеры наблюдения, которая зафиксировала героический поступок одного из сотрудников сил безопасности. Полицейский заметил подозрительного мужчину на въезде в район Нарии и потребовал от него предъявить документы и пройти досмотр.

Поняв, что за рулем автомобиля находится террорист, а также заметив в машине большое количество взрывчатки, полицейский открыл по боевику террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) огонь из автомата. Исламисту все же удалось активировать детонатор, в результате взрыва полицейский погиб.

Отмечается, что боевик пытался проникнуть в густонаселенный район Ирака, количество жертв теракта было бы значительно больше, если бы исламист проехал КПП.

1 Организация запрещена на территории РФ.