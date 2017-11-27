Власти Крыма рассказали о преимуществах отдыха на полуострове

Симферополь, 27 ноября. Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал о главных преимуществах Крыма как курорта.

По его словам, богатство полуострова заключается в историко-культурном наследии, развитой санаторно-курортной отрасли и различных видах туризма.

«Основными преимуществами полуострова являются богатое историческое и культурное наследие, развитая санаторно-курортная отрасль, большое количество и возможность посещения заповедников и особо охраняемых территорий, гастрономический, событийный, а также деловой туризм», — цитирует Волченко агентство РИА Новости.

Он также отметил, что полуостров Крым может составить конкуренцию многим мировым участникам туристического рынка.

По словам Волченко, все преимущества Крыма в комплексе с формированием имиджевой составляющей создают уникальный образ курорта.

Ранее сообщалось, что крымский мост и Симферополь предложили соединить железной дорогой. По предварительной оценке специалистов, разработавших концепцию, протяженность железной дороги от Керчи до Симферополя через Белогорск составит 215 км. Стоимость строительства первой очереди оценивается в 35 млрд рублей.