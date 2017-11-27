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Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы
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    Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы

    18:21  27 Ноября 2017
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    Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской Республиканской гвардии прислал видео с передовой в пригороде Дамаска Айн-Терме. Здесь правительственные войска ведут бои, в основном, с группировкой «Файлак ар-Рахман». Как отмечает источник, наступление идет с переменным успехом. «Файлак ар-Рахман», а также группировка «Ахрар аш-Шам», также действующая в этом районе, плотно держат свои позиции.

    Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о том, что похожая ситуация наблюдается во всем районе Восточная Гута:

    «В Джобаре боевые действия идут уже несколько лет. Сирийская армия пытается полностью взять под контроль этот район, но это пока не получается в силу того, что позиции боевиков здесь очень сильно укреплены, они имеют много подземных коммуникаций. Серьезной проблемой являются мины и снайперы, а также сама застройка — развалины кварталов довольно тяжело зачищать, это сопряжено с очень большими потерями».

    Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы

    В Харасте, по словам эксперта, сирийская армия пыталась продвигаться, но попала под серию контрударов боевиков:

    «Боевики смогли занять часть территории военной базы, но сирийцы приложили определенные усилия и потеснили их. То есть бои свелись к традиционным действиям, связанным с борьбой за ключевые точки, жилые кварталы и небольшие населенные пункты, которые находятся в западной части Восточной Гуты, где, фактически, действует режим деэскалации. Но там находятся радикальные джихадистские группировки, с которыми боевые действия продолжались, поскольку они находятся за пределами тех договоренностей, которые Сирия и Россия заключили в Астане с Турцией. У Турции, по всей видимости, нет достаточной степени влияния, чтобы хоть как-то обеспечить нормализацию ситуации в этом районе».

    Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы

    Эксперт отметил, что сирийцы будут предпринимать все усилия, чтобы зачистить Джобар, ликвидировать кризис в Харасте, полностью обезопасить военную базу и продолжить расширение контролируемой территории:

    «Но это зависит от подтягивания резервов САА либо из центральных районов Сирии, либо из Восточной Сирии после того, как там закончится операция. Нехватка войск — это одна из причин, почему Восточной Гутой занимаются по остаточному принципу. Есть много других кризисов на территории Сирии, например, продолжающиеся бои в провинции Дейр-эз-Зор, северо-восточной и северной Хаме. Резервов для активизации полномасштабного наступления в Восточной Гуте пока, по всей видимости, нет. Этот вопрос будет решаться уже, скорее всего, в следующем году. Позиционные бои будут продолжаться: где-то сирийцы будут теснить боевиков, где-то боевики будут добиваться каких-то тактических успехов. Однако стратегически ситуация в Восточной Гуте достаточно стабильна. Стороны удерживают свои позиции, ну, а периодические попытки изменить это обычно сводятся к периодическим противостояниям с большими потерями и неопределенными результатами для обеих сторон».

    Сирия против боевиков в Восточной Гуте: ФАН публикует фото и видео из пригорода Дамаска Айн-Термы

    Недавняя активизация боевиков, по мнению нашего собеседника, — это последствия комплексных попыток ряда стран с использованием террористических группировок не допустить сворачивания сирийской войны:

    «Когда уже начались переговоры по межсирийскому урегулированию, когда реально есть шанс, что сирийская война закончится, мы видим, как активизировалось наступление «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) в северной Хаме, мы видим, как это происходит в Восточной Гуте, аналогично пытались и пытаются использовать «Демократические силы Сирии» (SDF). Для того, чтобы Башар Асад не мог контролировать всю территорию Сирии, правительственную армию пытались стравить с курдами. Кроме тактических моментов, связанных с захватом небольших баз или каких-то кварталов, здесь есть серьезный политический подтекст, связанный с борьбой ряда стран за свое видение послевоенного будущего Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #восточная гута #ахрар аш-шам #джобар #хараста #файлак ар-рахман #айн-терма
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