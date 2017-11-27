«Зенит» попробует подписать Смолова в зимнее трансферное окно

Санкт-Петербург, 27 ноября. Петербургский «Зенит» планирует предпринять еще одну попытку приобрести нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, за трансфер 27-летнего форварда сине-бело-голубые готовы заплатить до 20 миллионов евро. Самому игроку петербургский клуб может предложить порядка 3 миллионов евро в год.

По словам источника, не исключен и вариант, что в сделку будет включен кто-то из игроков, с которыми «Зенит» готов расстаться. В частности, существует вероятность обмена Смолова на другого нападающего сборной России Артема Дзюбу, нерегулярно оказывающегося в составе «Зенита» после прихода на тренерский мостик Роберто Манчини.

Отмечается также, что за развитием ситуации со Смоловым следит действующий чемпион России московский «Спартак», также пытающийся заполучить лучшего бомбардира премьер-лиги последних сезонов.

Напомним, в текущем сезоне на счету Смолова 9 голов и 2 голевые передачи в 12 матчах чемпионата России.