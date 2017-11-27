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США превращают Украину в инструмент борьбы с Россией — военный эксперт
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    США превращают Украину в инструмент борьбы с Россией — военный эксперт

    17:30  27 Ноября 2017
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    США превращают Украину в инструмент борьбы с Россией — военный эксперт

    Москва, 27 ноября. Военный эксперт Олег Жданов считает, Украина — очень удобный вариант для Соединенных Штатов, благодаря которому можно принимать участие в конфликтах, не привлекая. По его мнению, США превращают Украину в инструмент борьбы с Российской Федерацией.

    Так, в интервью телеканалу NewsOne эксперт заявил, что вооружив украинскую армию, США решают вопрос по противостоянию России, тогда как в странах НАТО слишком политизирована процедура принятия решения о военных действиях.

    Говоря о нынешней политике Вашингтона, Жданов отметил, что американцы нуждаются в партнере НАТО, а именно — внеблоковой стране. Эксперт указал на то, что Североатлантический альянс является по большей части политической организацией, при этом у него есть большое число обязательств, которые связывают действия стран-членов, участниц НАТО.

    «А страна-партнер, которая будет свободна от обязательств и будет иметь хорошо вооруженную, боеспособную армию, которая в состоянии будет решать боевые задачи вплоть до борьбы или противостояния с ВС РФ — это цель и задача», — резюмировал эксперт, передает «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее эксперт рассказал, как США хотят «расшатать» Европу интеграцией Украины в ЕС.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #украина
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