США превращают Украину в инструмент борьбы с Россией — военный эксперт

Москва, 27 ноября. Военный эксперт Олег Жданов считает, Украина — очень удобный вариант для Соединенных Штатов, благодаря которому можно принимать участие в конфликтах, не привлекая. По его мнению, США превращают Украину в инструмент борьбы с Российской Федерацией.

Так, в интервью телеканалу NewsOne эксперт заявил, что вооружив украинскую армию, США решают вопрос по противостоянию России, тогда как в странах НАТО слишком политизирована процедура принятия решения о военных действиях.

Говоря о нынешней политике Вашингтона, Жданов отметил, что американцы нуждаются в партнере НАТО, а именно — внеблоковой стране. Эксперт указал на то, что Североатлантический альянс является по большей части политической организацией, при этом у него есть большое число обязательств, которые связывают действия стран-членов, участниц НАТО.

«А страна-партнер, которая будет свободна от обязательств и будет иметь хорошо вооруженную, боеспособную армию, которая в состоянии будет решать боевые задачи вплоть до борьбы или противостояния с ВС РФ — это цель и задача», — резюмировал эксперт, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее эксперт рассказал, как США хотят «расшатать» Европу интеграцией Украины в ЕС.