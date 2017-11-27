Стоп ВИЧ/СПИД, или смысл девиза «Мое здоровье, мое право». Колонка Геннадия Онищенко

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал Федеральному агентству новостей о важности мероприятий, связанных с профилактикой заболеваний, которые вызываются ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека).

Стоп ВИЧ/СПИД под девизом «Мое здоровье, мое право». Колонка Геннадия Онищенко

Хорошая особенность нашей страны в том, что у нас уже четвертый год подряд в течение недели проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой совместно с другими общественными организациями и государственными структурами. Цель мероприятий, которые в этом году пройдут с 27 по 3 декабря, — привлечение внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИД, а также объединение усилий в борьбе с распространением заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека.

Напомню, Всемирный день борьбы со СПИДом проводится не первое десятилетие. Почему этот день отмечают именно в декабре? Тут прагматичный расчет. Все бурные празднования как на национальном, так и на международным уровне уже заканчиваются, а рождественские праздники еще не наступили. С 1988 года в это затишье и было решено отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом.

Каждый год этот день имеет свой девиз. В этом году девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит так: «Мое здоровье, мое право». И, может быть впервые, в этот внешне отвлеченный лозунг вкладываются очень важные конкретные понятия.

Отмечу — сегодня СПИД уже не является «страшилкой», как это было сначала. Хотя вакцина против ВИЧ еще не разработана, но сегодня уже появились лекарства от СПИДа, в мире отработаны поведенческие и профилактические меры, которые могут вполне эффективно влиять на процессы, происходящие в обществе, в связи с наличием возможности заражения вирусом иммунодефицита человека.

Девиз этого года «Мое здоровье, мое право» подчеркивает, что сегодня в мире есть большое количество людей, которым по тем или иным причинам отказано в праве на здоровье, и особенно от этого страдают ВИЧ-инфицированные. Ведь под правом на здоровье подразумевается не только доступ к медицинским услугам и лекарствам, но и, в том числе, социальные гарантии. Это, прежде всего, уважение к личности и человеческому достоинству, отсутствие дискриминации, равные права для мужчин и женщин. Это приемлемость санитарных условий — то есть безопасных условий проживания человека. Это полноценное питание, это санитарная грамотность, это здоровые условия труда, это чистая и безопасная среда, а также право на справедливый суд и возможность принимать решения относительно своего здоровья. Вот как широко трактуется девиз «Мое здоровье, мое право».

В то же время право на здоровье людей, живущих с ВИЧ, сегодня достаточно часто нарушается. Как известно, людям порой отказывают в доступе к медицинским услугам из-за их возраста, пола, сексуальной ориентации или — ВИЧ-статуса. Людям с ВИЧ нередко отказывают в защите правоохранительные органы. ВИЧ-инфицированные боятся использовать средства защиты от венерических заболеваний, это прежде всего касается женщин, которые оказывают определенного рода услуги. Эти люди нередко не могут даже сдать анализ на ВИЧ, так как боятся стигмы и дискриминации.

Для обеспечения права на здоровье, основанное на правах человека, необходима система, которая включает в себя три важнейших элемента. Это доступность, современность и качество медицинских услуг. Отмечу, доступность включает в себя в том числе современную инфраструктуру и адекватную подготовку медперсонала. Также важна деонтологичность (деонтология — наука о морали и этике, медицинская деонтология — наука о медицинской этике — прим.) предоставления медицинских услуг ВИЧ-инфицированным. Это понятие включает в себя уважение к личности, отсутствие дискриминации и т.д.

Есть вопросы и к государству. Государство в этом вопросе должно придерживаться основных обязательств, предусмотренных правами человека. Это уважение, защита, действенность мер, которые должно обеспечивать государство.

Все это и есть «расшифровка» девиза нынешнего Всемирного дня борьбы со СПИДом — «Мое здоровье, мое право». Пришло время, когда на примере такого серьезного заболевания, как СПИД, мы должны задуматься над этими вопросами. Ведь в нашей российской реальности люди, входящие в фокус-группу ВИЧ-инфицированных, сегодня повергается и дискриминации, и стигматизации. Именно поэтому так важно, что уже четвертый год подряд в конце ноября — начале декабря в России проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая преследует целью привлечение внимание общественности к проблемам, связанным с распространением этого заболевания на территории нашей страны.

Необходимо объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях информирования населения — прежде всего молодежи, студентов, учащихся, родителей, педагогов о проблемах распространения ВИЧ в молодежной среде. Также необходима поддержка добровольческого движения молодежи по профилактике ВИЧ, по формированию ценностного отношения к своему здоровью и к состоянию окружающей среды. Необходимо ценностное отношение не только к здоровью, но и понимание этого понятия в более широком смысле — это и отношение к женщине, и уважение к женщине, и отношения между молодыми людьми, и т.д. А ведь обсуждение этих вопросов зачастую вызывает у некоторых граждан, я бы сказал, психопатическую реакцию.

Стоило мне как-то высказаться по поводу резинотехнических изделий, что помимо их технического распространения нужно помнить еще и о сакральном уважении к женщине, как некоторые наши либеральные СМИ просто зашлись в припадках гнева. Дескать, как же так — вместо того, чтобы распространять кондомы, снижать их цену, он еще заговорил о каких-то абсурдных вещах — типа любовь и уважение к женщине!

Но мое глубокое убеждение, что все эти вопросы должны рассматриваться в комплексе, а то, к сожалению, мы с вами в этом плане стали уж слишком прагматичными.

Скажу несколько слов о феномене ВИЧ.

Это заболевание, даже не заболевание, а именно феномен был впервые описан еще в 1910 году, в начале XX века. Но тогда этим заболеванием в основном страдало африканское население, новая болезнь была также описана у некоторых крупных обезьян в Центральной Африке. Впервые на это заболевание всерьез обратили внимание, когда в 1981 году была опубликована научная статья в американском журнале «Еженедельный отчет заболеваемости и смертности». В этой статье описывалось, что молодые с виду здоровые мужчины вдруг очень серьезно заболевали, например, обычными пневмониями и умирали от этих заболеваний. У некоторых возникали заболевания, которые были свойственны для средиземноморского региона, такие как саркома Капоши. Среди заболевших в основном были молодые мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

Эти заболевания часто оказывались похожими на те, которые проявлялись у людей, которым сделали пересадку органов, и для того, чтобы эти органы прижились, пациентам с помощью соответствующих медикаментов — иммунодепрессивных препаратов — подавляли их собственный иммунитет.

Потом появилось название — СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Ну а после того, как был описан синдром, был выделен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает это заболевание. СПИД — это хроническая инфекция, то есть заболевание, которое не сразу проявляется после заражения ВИЧ, как, допустим, при гриппе, когда болезнь развивается в течение нескольких часов или дней. При заражении ВИЧ человек может несколько десятилетий носить в себе это вирус, а потом болезнь проявится.

Сейчас пользуются термином СПИД/ВИЧ, и сегодня эта инфекция вышла далеко за пределы того круга лиц, в котором она была описана первоначально. Достаточно большая группа наших сограждан также является носителями ВИЧ, среди них немало и тех, у кого уже начинают проявляться клинические формы заболевания СПИДом.

Поэтому, думаю, мы все — и на этой неделе, и особенно 1 декабря — должны еще раз обдумать все наши действия в связи с этой проблемой, подумать, как нам уберечь от инфицирования наше население, прежде всего молодое поколение.

Ну, а тем, кто сегодня уже является носителями ВИЧ, мы должны обеспечить нормальную жизнь, создать им оптимальные условия и возможности для самореализации. Сегодня с полной уверенностью можно говорить, что ВИЧ-инфицированные вполне могут быть социализированы в обществе. Это означает, что сегодня государство предоставляет им лечение, медицинскую профилактику, и т.д. Сегодня носители ВИЧ, если они соблюдают все требуемые условия по приему лекарств и по профилактике, могут получать образование, вступать в браки, рожать здоровых детей и т.д.

Еще один признак социализации, и об этом уже объявили СМИ, — наш Минздрав готовит законопроект, по которому ВИЧ-инфицированным парам будут разрешать усыновлять детей, причем детей здоровых, без ВИЧ-инфекции. И я считаю, что в нашей стране это вполне возможно.

Вот почему так важно, как можно серьезнее отнестись к начавшейся сегодня всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».