«Джебхат ан-Нусра» закрепилась на высоте Таль Бардая в районе Голан

Дамаск, 27 ноября. Армия Сирии штурмует позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) заняли ключевую высоту Таль Бардая в Голанских высотах. Правительственные войска уже трижды штурмовали позиции исламистов, однако «Ан-Нусра» оказывает ожесточенное сопротивление, пользуясь выгодным расположением.

Отмечается, что для армейцев взятие высоты имеет серьезное стратегическое значение, так как Таль Бардая является одной из наиболее значимых возвышенностей в районе Бейт-Джинн.

Ранее сообщалось, что армия Израиля неоднократно оказывала огневую поддержку боевикам «Ан-Нусры» в районе Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.