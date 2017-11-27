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«Джебхат ан-Нусра» закрепилась на высоте Таль Бардая в районе Голан
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    «Джебхат ан-Нусра» закрепилась на высоте Таль Бардая в районе Голан

    17:23  27 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» закрепилась на высоте Таль Бардая в районе Голан

    Дамаск, 27 ноября. Армия Сирии штурмует позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Голанских высот.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) заняли ключевую высоту Таль Бардая в Голанских высотах. Правительственные войска уже трижды штурмовали позиции исламистов, однако «Ан-Нусра» оказывает ожесточенное сопротивление, пользуясь выгодным расположением.

    Отмечается, что для армейцев взятие высоты имеет серьезное стратегическое значение, так как Таль Бардая является одной из наиболее значимых возвышенностей в районе Бейт-Джинн.

    Ранее сообщалось, что армия Израиля неоднократно оказывала огневую поддержку боевикам «Ан-Нусры» в районе Голанских высот.

    «Джебхат ан-Нусра» закрепилась на высоте Таль Бардая в районе Голан

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #голаны
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